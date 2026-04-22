Álvaro Folgueiras decidió dejar la cantera de Unicaja Málaga en junio de 2022 para cruzar el Atlántico y formarse en la DME Academy, en Florida. Un año más tarde dio el salto a la NCAA aceptando la propuesta de Robert Morris Colonials, en Moon, donde firmó dos temporadas de notable alto y llegó a disputar el March Madness. Para su año junior apostó por Iowa Hawkeyes, dejando uno de los momentos más destacados de su carrera con un game winner ante Florida. Ahora, el español encara un nuevo reto en Louisville Cardinals, donde vivirá un curso decisivo en la NCAA.

De Iowa a Louisville para su último baile en NCAA

Propuesta aceptada y Alvaro Folgueiras es parte ya de los Cardinals de Louisville, formando de lo que será el roster del sistema de Pat Kelsey durante el curso NCAA 2026-27. Folgueiras sabe que será un año clave, en busca de dar un paso más en su carrera, seguir evolucionando en la universidad de Louisville y poder formalizar su nombre de cara al Draft de la NBA de 2027.

Álvaro Folgueiras se convierte en la cuarta incorporación vía portal de transferencias de Louisville Cardinals en este ciclo de temporada baja, reforzando una plantilla que suma talento junto a Flory Bidunga (Kansas), Jackson Shelstad (Oregón) y Karter Knox (Arkansas). El ala-pívot español tuvo un rol importante como hombre de rotación en Iowa Hawkeyes la pasada temporada. En 37 partidos (con una titularidad), firmó promedios de 8,4 puntos, 3,6 rebotes y 2,2 asistencias, con un 50,0% en tiros de campo y un 33,3% desde la línea de tres.

¿Qué puede aportar Folgueiras en Louisville?

La forma más precisa de definir el perfil de Álvaro Folgueiras es como un ala-pívot abierto con mucho contacto: un stretch four que combina tiro exterior con un juego interior físico. No destaca por una explosividad desbordante ni por generar ventajas a base del bote, pero sí sabe imponerse en sus penetraciones gracias a su cuerpo y determinación.

Desde el perímetro puede castigar si se le concede espacio, lo que obliga a su defensor a salir, y ahí es donde encuentra su oportunidad: ataca de cara con un primer paso sólido para su envergadura y, una vez inicia la acción, convierte cada avance en un choque constante. Utiliza bien el tren superior —especialmente el hombro— para ganar la posición, abrirse camino hacia la pintura y finalizar o generar ventajas para el equipo. Es un perfil incómodo de defender, más por desgaste y lectura que por velocidad pura.

En ataque, Álvaro Folgueiras ofrece fiabilidad como tirador en situaciones concretas, especialmente desde la esquina, donde ha demostrado sangre fría —como en su canasta decisiva ante Florida—. Su mecánica es limpia y compacta, con pocos movimientos innecesarios, lo que le permite armar el tiro con rapidez y mantener un punto de liberación alto, difícil de puntear.

Visión de juego y defensa en ascenso

Más allá de su anotación, hay un detalle que suele pasar desapercibido: su capacidad para generar juego. Lee bien las ayudas y encuentra a compañeros cortando hacia el aro o castiga los dos contra uno cerca del poste. Aunque sus números (2,2 asistencias por partido) no llaman especialmente la atención, su tasa de asistencia del 20,7% refleja un impacto real en la circulación ofensiva, situándose entre los mejores jugadores interiores de su tamaño en toda la División I.

En defensa, su rendimiento presenta claroscuros. No es un jugador especialmente versátil en cambios defensivos, pero cumple con solidez ante interiores de perfil similar. Donde surgen más dudas es en su movilidad lateral: puede sufrir ante rivales más rápidos, especialmente al defender el perímetro o reaccionar a movimientos como reversos, lo que en ocasiones le deja un paso por detrás en la acción. En cuanto al rebote, Folgueiras es un jugador mejor de lo que marcan sus estadísticas, ya que cuando miras sus promedios por cada 100 posesiones, Folgueiras consiguió 25,9 puntos, 11,2 rebotes, 6,7 asistencias y 2,7 robos.