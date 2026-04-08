Aday Mara ha escrito uno de los capítulos más importantes del baloncesto español al convertirse en el primer jugador en ganar un título de la NCAA con los Wolverines de Michigan. Tras dos años irregulares en UCLA, esta temporada 25-26 fue clave en el sistema de Dusty May, viendo como sus opciones de ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA crecieron, con la posibilidad de unirse a Santi Aldama y Hugo González. Ahora, la gran pregunta es: ¿en qué equipo comenzará y podría destacar Aday Mara en la NBA?

Charlotte Hornets

Picks : 13, 18

: 13, 18 Centers actuales : Ryan Kalkbrenner

: Ryan Kalkbrenner Entrenador: Charles Lee

Hace solo unas semanas, parecía improbable ver a Aday Mara entre los primeros 13 picks y formar parte de los codiciados “lottery picks”. Sin embargo, su actuación estelar en el March Madness lo ha catapultado en las predicciones, posicionándolo como el mejor center de la clase de 2026, por delante de Hannes Steinbach de Washington.

Los Hornets podrían usar uno de sus dos picks de primera ronda para reforzar una plantilla con un backcourt ya potente junto a LaMelo Ball, Brandon Miller y Knueppel. Con su capacidad defensiva, Aday Mara podría convertirse en un pilar del sistema de Lee, aumentando las posibilidades de que la franquicia de North Carolina lo incorpore en plena etapa final de su ambiciosa reconstrucción.

Los Angeles Lakers

Picks : 26

: 26 Centers actuales : DeAndrey Ayton, Jaxson Hayes

: DeAndrey Ayton, Jaxson Hayes Entrenador: JJ Redick

Que los Lakers necesiten un center está claro; que puedan contar con Aday Mara, es otra historia. Integrar a Mara junto a talentos como Luka Doncic, Austin Reaves o LeBron James les aportaría un perfil bidireccional que actualmente les falta, sobre todo en defensa, sumado a su visión de juego y capacidad para finalizar cerca del aro.

Una posible elección en Los Angeles permitiría a Mara volver a una ciudad que conoce bien tras sus dos años en UCLA, aterrizando en una de las franquicias más icónicas de toda la NBA. Aunque no se descarta que pueda escalar posiciones en las horas previas al Draft, la combinación de oportunidad y familiaridad hace que esta opción resulte muy atractiva.

Denver Nuggets

Picks : 24

: 24 Centers actuales : Nikola Jokic, Jonas Valanciunas

: Nikola Jokic, Jonas Valanciunas Entrenador: David Adelman

Un escenario similar al de los Lakers se plantea con los Denver Nuggets, ya que todo indica que contarán con un pick bajo de primera ronda y Aday Mara ha ido escalando en las predicciones. Llegar a Colorado significaría jugar junto a Nikola Jokic, una oportunidad de seguir aprendiendo conceptos clave tras su gran año bajo las órdenes de Dusty May en Michigan. Además, los Nuggets se mantienen como un equipo contendiente al título de cara a la temporada 2026-27 de la NBA, lo que convertiría su posible incorporación en un paso estratégico dentro de un proyecto sólido.

OKC

Picks : 15, 17

: 15, 17 Centers actuales : Chet Holmgren, Branden Carlosn, Isaiah Hartenstein, Thomas Sorber

: Chet Holmgren, Branden Carlosn, Isaiah Hartenstein, Thomas Sorber Entrenador: Mark Daigneault

Los Oklahoma City Thunder buscarán un nuevo anillo tras su éxito en la temporada anterior y se perfilan nuevamente como claros candidatos el próximo año. Con varios picks de primera ronda aún por definir, queda por ver si se utilizarán en algún trade o si algún jugador de la plantilla actual, como Hartenstein, saldrá durante la offseason.

En este contexto, un perfil como Aday Mara encajaría a la perfección en el sistema de Daigneault junto a Holmgren, e incluso podría darse la posibilidad de verlos compartiendo minutos sobre la cancha, aportando tanto en defensa como en la finalización cerca del aro.