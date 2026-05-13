El futuro inmediato de Jordi Fernández en los Brooklyn Nets sigue siendo una de las pocas certezas dentro de una franquicia que encara una etapa de decisiones clave en su proyecto deportivo. Con la temporada baja a la vuelta de la esquina, en Brooklyn se prepara un verano determinante para marcar el siguiente paso en su reconstrucción y acelerar la creación de una identidad ganadora en la Conferencia Este de la NBA. En ese contexto, la organización busca dar con la pieza que lidere el proyecto sobre la pista y ordene el futuro del equipo.

Los objetivos del pick 6 del Draft de la NBA

Todo el escenario se condensa en una decisión clave: la elección en el pick 6 del Draft, un movimiento capaz de marcar el rumbo de la franquicia NBA, acelerar su reconstrucción o condicionar por completo la construcción de una nueva era en los Brooklyn Nets, junto a las valiosas decisiones de primera ronda de 2025.

La realidad, sin embargo, fue menos favorable de lo esperado. Los Nets llegaron a la Lotería del Draft de la NBA 2026 compartiendo las mejores probabilidades para hacerse con el número uno del Draft, pero el desenlace fue un golpe duro: salieron con la sexta elección, obligados a replantear su estrategia y maximizar un escenario que se ha complicado de forma inesperada.

El gran objetivo de los Nets de Jordi Fernández podría ser Darius Acuff Jr. de Arkansas. Tiene la capacidad de jugar como base titular desde su llegada a la NBA, si bien hay mucho trabajo por hacer en el extremo defensivo, hay pocas perspectivas ofensivas mejores. Acuff Jr. promedió 23,5 puntos y 6,4 asistencias por partido en un 48,4 % de tiro de campo y un 44 % de tiro de tres puntos.

Otras alternativas pasan por el backcourt de Illinois, Keaton Wagler, o por explorar el encaje de Labaron Philon, procedente de Alabama. Además, no se descarta que el pick 6 del próximo Draft pueda acabar formando parte de un paquete de traspaso en una operación con otra franquicia, si Brooklyn decide mover sus activos para acelerar su proyecto.

Los Nets en busca de Giannis Antetokounmpo

El gran nombre que vuelve a dominar el mercado NBA es el de Giannis Antetokounmpo, cuya situación en los Milwaukee Bucks está generando movimiento e interés en prácticamente toda la liga.

La franquicia de Wisconsin está explorando posibles escenarios de traspaso alrededor de la estrella griega, lo que ha encendido el radar de múltiples equipos con aspiraciones de salto competitivo inmediato. En ese contexto, hay numerosos pretendientes que estudian cómo encajar una operación de este calibre, y aunque los resultados recientes no hayan acompañado, los Brooklyn Nets aparecen como uno de los destinos a tener en cuenta.

Brooklyn cuenta con un arsenal de activos suficiente como para entrar en la conversación por un dos veces MVP, además de la flexibilidad salarial necesaria para absorber una operación de gran magnitud y, al mismo tiempo, seguir atrayendo talento complementario en una reconstrucción que busca acelerar su ventana competitiva.

¿Cómo sería el paquete comercial que enviaría Nets a Bucks?

En Brooklyn se contempla la posibilidad de realizar movimientos en la plantilla para equilibrar salarios, y en ese escenario podrían entrar nombres importantes como Michael Porter Jr. o Nic Claxton. Porter afronta un salario cercano a los 40,8 millones de dólares la próxima temporada, mientras que Claxton percibirá alrededor de 23,3 millones, lo que convierte a ambos en piezas potencialmente clave para cuadrar cuentas si la franquicia decide hacer ajustes.

En caso de que la salida afectase a Claxton, el movimiento podría no quedarse ahí: veteranos como Terance Mann o Day’Ron Sharpe también podrían verse involucrados en un paquete orientado a ajustar el impacto salarial. Más allá de los veteranos, el foco también está en el talento joven. En el cierre de mercado ya se había rumoreado el interés de Milwaukee —en referencia a los Milwaukee Bucks— por jugadores de proyección y activos de futuro, algo que coloca a Brooklyn en una posición delicada.

La franquicia cuenta actualmente con hasta cinco jugadores recién salidos de su temporada de novato, lo que abre la puerta a posibles movimientos alrededor de perfiles como Egor Demin, Nolan Traoré, Drake Powell, Ben Saraf o Danny Wolf, cualquiera de los cuales podría entrar en posibles paquetes si la franquicia decide mover capital joven en busca de impacto inmediato.