¿La historia de Giannis Antetokounmpo en Milwaukee llega finalmente a su fin? Según ESPN, los Bucks están ahora “abiertos a llamadas y ofertas” por su franquicia player, a seis semanas del Draft.

La franquicia de Wisconsin espera un mercado muy activo, aunque no tiene intención de malvender a su doble MVP. Como ocurrió en la trade deadline, Milwaukee exigiría un jugador joven con proyección y/o una reserva importante de picks de Draft, una forma de preparar el futuro sin Giannis, si la separación se vuelve inevitable.

Una situación que arrastra desde meses

El asunto viene de lejos. ESPN explica que los Bucks ya habían discutido un traspaso en febrero, cuando el griego consideraba que había llegado el momento de pasar página. Y su posición no habría cambiado desde entonces.

The Milwaukee Bucks are open for business on trade calls and offers for two-time MVP Giannis Antetokounmpo entering the NBA combine and over six weeks away from the draft, sources told ESPN.



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“En las próximas seis o siete semanas, decidiremos si Giannis firma un contrato máximo y se queda con nosotros, o si juega en otro lugar”, reconoció el copropietario Jimmy Haslam durante la presentación de Taylor Jenkins. Wes Edens ya había resumido la situación en marzo: “O renovará, o será traspasado.”

Tras una temporada desastrosa (32 victorias, 50 derrotas) y sin clasificarse ni para el play-in, Milwaukee ya ha cambiado de entrenador, despidiéndose de Doc Rivers para entregar las riendas a Taylor Jenkins. Aun así, los Bucks mantienen dos planes en paralelo: escuchar ofertas mientras buscan un movimiento de peso capaz de convencer a Giannis de quedarse.

Media liga detrás de Giannis

Warriors, Heat, Wolves, Cavaliers, Celtics, Knicks y Lakers figuran entre los equipos interesados. Pero el griego cuenta con un gran poder de negociación: con su contrato actual, puede probar el mercado libre en el verano de 2027.

“La conversación será sencilla: ¿adónde quiere Giannis ser traspasado, y dónde firmará a largo plazo?”, resume una fuente cercana al expediente sobre las próximas negociaciones.