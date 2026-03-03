Después de seis semanas de ausencia, y 15 partidos perdidos, Giannis Antetokounmpo efectuaba esta noche su gran regreso. Fue ante los Celtics, actualmente en la 2ª posición de la Conferencia Este, y no salió muy bien en el plano colectivo con una derrota de 27 puntos ante su público…
Giannis se siente “un poco oxidado”
A título personal, Giannis Antetokounmpo jugó 26 minutos, para 19 puntos con 7 de 18 en tiros y 11 rebotes, y no sintió ninguna molestia. Lo más importante es evitar la recaída.
Giannis back on deck. 🦌🔥— BASKETBALL NEWS AUSTRALIA 🇦🇺 (@AusBballnews) March 3, 2026
After more than five weeks out with a calf strain, Giannis returned against Boston and posted 19 points, 11 rebounds and 2 assists.
Big boost for Milwaukee with the run home approaching. 👀#giannis #bucks #nba #sports #basketball #mbb #hoops pic.twitter.com/vOBms8nWvj
“Me siento bien, un poco oxidado, pero es obviamente algo nuevo en mi carrera estar ausente tanto tiempo, y no solo una vez, varias veces en la misma temporada”, recordó, el rostro grave. “Eso perturba claramente mi ritmo, pero al final, intento tomar las cosas día tras día, partido tras partido. Estoy feliz de estar de vuelta. Solo estoy feliz de estar en la cancha. Que juegue 18, 20 o 22 minutos, no importa, solo estoy contento de estar ahí. Intento no dar nada por sentado”.
Y su actuación finalmente es secundaria. “Obviamente, no jugué bien esta noche, pero al final solo estoy feliz de estar ahí, de poder ayudar a mis compañeros de todas las maneras posibles y de hacer lo que amo, jugar baloncesto. Si no eres capaz de gestionar bien tus lesiones de tejidos blandos, pueden arrastrarse, y creo que es lo que pasó este año. Tengo la impresión de haber jugado toda la temporada con un handicap”.
En fase de integración
De ahora en adelante, él y sus compañeros están en misión: aferrarse a la 10ª posición del Este, sinónimo de “play-in”. Los Bucks tienen varias victorias de retraso sobre los Hawks y los Hornets que los preceden. Pero Giannis Antetokounmpo no hace ninguna promesa, y no pone presión sobre sus compañeros. ¡Es incluso a él adaptarse a ellos!
Giannis looking like hasn't missed a beat 💯— NBA (@NBA) March 3, 2026
Bucks/Celtics is underway on NBA TV! pic.twitter.com/szVvxBTMxS
“Cuando intentas reencontrarte, comprender tus spots, comprender cómo jugar con tus compañeros, te encierras un poco en ti mismo, eres menos vocal, controlas menos el partido. Creo que estoy en esa fase, redescubriéndome”, confía. “Intento comprender cómo integrarme al equipo. Muchos dirán que no debería buscar integrarme, que simplemente debería jugar. Pero no, es la realidad. Intento comprender cómo jugar con Scoot [Kevin Porter Jr.], Ryan [Rollins], Cam [Thomas], Ous [Ousmane Dieng] y todos esos tipos. Quizás es la primera vez en mi carrera que ellos deben ayudarme a recuperar mi identidad, y no al revés”.