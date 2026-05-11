La Lotería del Draft de la NBA ya ha definido el orden en el que elegirán las franquicias, con los Washington Wizards quedándose con el pick número uno. A partir de ahí, la organización de la capital de los Estados Unidos deberá tomar una decisión clave entre nombres como AJ Dybantsa (BYU) o Darryn Peterson (Kansas), dos de los grandes talentos proyectados para el próximo Draft. El proceso contará con un total de 60 selecciones, donde cada equipo irá ajustando su estrategia en función de necesidades y proyección a futuro.

¿Dónde puede salir elegido Aday Mara?

En este contexto, el nombre de Aday Mara sigue ganando protagonismo en distintas proyecciones del Draft. El interior español, campeón de la NCAA con Michigan, se consolida como una opción muy atractiva para varios equipos de la liga. Su perfil físico y potencial de desarrollo lo mantienen en el radar de franquicias que podrían apostar por su evolución a medio plazo, siempre dentro del rango de selecciones de lotería. En este punto, el abanico de posibilidades se podría reducir a tres escenarios principales, dependiendo de cómo se vaya moviendo el tablero del Draft.

Pick 8 – Atlanta Hawks

Es la opción más alta para el pívot de Zaragoza, ya que su valor podría aumentar si la franquicia del estado de Georgia decide apostar por un ‘cinco’ en desarrollo. En ese escenario, Atlanta Hawks —con Quin Snyder al mando— podría ver en él una pieza interesante para su rotación desde el primer año, aportando impacto saliendo desde la segunda unidad dentro del sistema.

El equipo también explora el mercado en busca de un interior con ese perfil, y el Draft aparece como una oportunidad clara para incorporar talento de futuro. Sin embargo, la gran duda es estratégica: si apuestan por Aday Mara, ¿quedarían descartadas otras opciones aún disponibles en el puesto 8 como Kingston Flemings, Mikel Brown o Darius Acuff?

Pick 10 – Milwaukee Bucks

Cuando se confirmó que los Milwaukee Bucks elegirían en el pick 10, comenzaron a surgir rumores sobre la posibilidad de que apostaran por Aday Mara. La franquicia liderada por Giannis Antetokounmpo podría necesitar un perfil como el del interior español a medio plazo, especialmente en un escenario donde el término ‘reconstrucción’ empieza a ganar peso en el horizonte del equipo.

Incluso no se descarta un cambio de ciclo más profundo si la estrella griega decidiera buscar nuevos destinos en el futuro. En ese contexto, la llegada de Mara encajaría como una apuesta por el desarrollo interior y el relevo generacional. Además, Milwaukee aparece como un destino atractivo para el jugador, con la posibilidad real de sumar minutos desde su llegada en una franquicia competitiva de la Conferencia Este.

Pick 12 – Oklahoma City Thunder

Con la posible salida del alemán Isaiah Hartenstein en verano, la opción de incorporar a Aday Mara empieza a tomar fuerza dentro de los planes de los Oklahoma City Thunder. El interior español encajaría como un relevo natural en la rotación de un equipo campeón dirigido por Mark Daigneault, aportando presencia en la pintura y complementando el desarrollo de jugadores como Chet Holmgren.

Su perfil lo convierte en una apuesta interesante a medio y largo plazo dentro de un proyecto construido para competir durante varios años en la NBA. No obstante, la gran incógnita es si Mara seguirá disponible en el pick 12 del Draft, ya que, de no ser así, los Thunder tendrían que valorar alternativas como el alemán Hannes Steinbach.

Orden del Draft NBA 2026