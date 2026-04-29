El próximo 10 de mayo se definirá el orden de la lotería del Draft de la NBA y, con él, la franquicia que se quedará con el número uno. A partir de ese momento, comenzarán a perfilarse las decisiones en torno a nombres como AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer o Caleb Wilson. La clase de 2026 cuenta con solo 71 jugadores inscritos —muy por debajo de los 106 de 2025—, lo que supone el menor número de declaraciones tempranas en más de dos décadas. Aun así, se espera que entre los 60 elegidos haya presencia española, con hasta tres jugadores con opciones reales de ser seleccionados.

Mock NBA Draft de finales de abril

A menos de dos meses para el Draft de la NBA en Brooklyn, ESPN y Jeremy Woo han publicado uno de los mocks más esperados. En él no aparecen ya nombres que aún compiten en la NCAA, como Thomas Haugh, Braylon Mullins o Motiejus Krivas, en una clase marcada por la incertidumbre, ya que varios prospects todavía tienen la opción de regresar a la universidad en las próximas semanas.

Con este escenario abierto, la gran pregunta es inevitable: ¿qué lugar ocupan los jugadores españoles en las previsiones?

Aday Mara

El pívot aragonés Aday Mara, campeón de la NCAA con Michigan, se mantiene en la pelea por entrar en la lotería del Draft. Según ESPN, aparece justo en el límite, en el pick 14, aunque con un detalle relevante: sería el mejor pívot de la clase en salir elegido.

Sus números como junior —12 puntos, cerca de siete rebotes y 2,4 asistencias en 40 partidos— refuerzan su perfil como un interior con impacto a futuro en la NBA. De hecho, algunos medios especializados van más allá y lo proyectan incluso dentro del top 10, llegando a situarlo en el pick 9.

En ese contexto, franquicias NBA como los Charlotte Hornets, Miami Heat, Oklahoma City Thunder y Golden State Warriors siguen muy de cerca la opción de apostar por Mara en posiciones altas del Draft.

Sergio de Larrea

Ya en la segunda ronda, el base de Valencia Basket, Sergio de Larrea, aparece como el siguiente español en las previsiones del Draft 2026. Su presencia definitiva aún genera dudas, ya que podría retirar su nombre, pero en caso de mantenerse, su proyección sigue al alza.

El vallisoletano incluso empieza a asomar en escenarios de final de primera ronda, siguiendo un camino similar al de Hugo González el pasado año. Su peso dentro del sistema de Pedro Martínez, junto a su experiencia y potencial de desarrollo, son aspectos muy valorados por varias franquicias NBA. Según ESPN, De Larrea se sitúa actualmente en el pick 38, consolidándose como una de las opciones europeas más interesantes de la segunda ronda.

Baba Miller

El alero balear Baba Miller no ha presentado formalmente su candidatura, pero al tratarse de un jugador de último año universitario —con la opción aún de regresar a la NCAA para un quinto curso— sigue siendo elegible para las franquicias de la NBA. Ya instalado en Las Vegas para preparar el Draft, su proyección gana cada vez más consenso: todo apunta a que será una elección de segunda ronda. De hecho, ESPN lo sitúa en el puesto 44.

Ser elegido entre el pick 31 y el 60 le abriría la puerta a un contrato two-way, una vía habitual para asentarse en la liga como rookie y pelear por un hueco. En ese escenario, equipos como los San Antonio Spurs, Orlando Magic, los Brooklyn Nets de Jordi Fernández o los Washington Wizards podrían apostar por un jugador formado en la cantera del Real Madrid Baloncesto y con experiencia universitaria en programas como Florida State, Florida Atlantic y Cincinnati.