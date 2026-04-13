La lucha por el número 1 del Draft de la NBA de 2026 ya es el primer gran punto de atención, con AJ Dybantsa, Darryn Peterson y Cameron Boozer como principales candidatos. En estos momentos, el ex de BYU parte con ligera ventaja sobre sus rivales. Mientras tanto, a poco más de dos meses de la ceremonia —prevista para la semana del 22 de junio— varios jugadores españoles también aspiran a entrar entre las 60 elecciones de una clase que promete tener un impacto importante en el futuro de la NBA.

Aday Mara sube en los mocks de Draft NBA

En algunos medios especializados de Estados Unidos ya colocan a Aday Mara como posible elección en el pick 9 o 10 del Draft de la NBA de 2026. Sin embargo, el último mock draft publicado por ESPN sitúa al pívot aragonés, reciente campeón de la NCAA con los Wolverines de Michigan, en el puesto 14, por delante de otros interiores como Hannes Steinbach o Chris Cenac Jr.

Su destacado rendimiento en el March Madness y su papel clave en el título de Michigan han impulsado su candidatura como posible elección de lotería en el Draft. En sus últimos 24 partidos en la NCAA, ha promediado 13,5 puntos, seis rebotes y 2,5 tapones. En el total de la temporada, el jugador español promedió 12.1 puntos, 6.8 rebotes, 2.4 asistencias en 40 partidos con Michigan.

En una clase de Draft considerada relativamente débil en cuanto a talento interior de élite, la inusual combinación de recursos de Aday Mara refuerza su atractivo para los equipos que buscan reforzar el juego interior. Destaca como un pívot con gran visión de pase, buena habilidad con el balón y un notable 66,8% de acierto en tiros de campo. Además, su envergadura y presencia física lo convierten en un defensor del aro especialmente intimidante en defensa.

Sergio de Larrea y Baba Miller irrumpen en el Draft de la NBA

Se espera una segunda ronda del Draft orientada a perfiles de futuro y jugadores internacionales, donde entran nombres como Sergio de Larrea, base de Valencia Basket, y Baba Miller, que ha completado su etapa NCAA tras firmar su mejor temporada con los Bearcats de Cincinnati. El jugador vallisoletano aparece proyectado como posible elección en el pick 48, aunque su salto a la NBA parece complicado a corto plazo, ya que es una pieza clave en el sistema de Pedro Martínez.

Baba Miller presenta un escenario distinto tras firmar una temporada destacada con promedios de 13 puntos, 10,3 rebotes —una de las mejores marcas a nivel nacional— y 3,7 asistencias. Su nombre aparece ya proyectado hacia el tramo final de la segunda ronda del Draft.

Su participación en el Draft Combine, junto con los workouts privados realizados para varias franquicias NBA, podrían ser clave para abrirle la puerta a ser elegido y conseguir un contrato two-way de cara a la temporada 2026-27. El que fuera canterano del Real Madrid, con paso por los Seminoles de Florida State, los Owls de Florida y Cincinnati, aún mantiene abiertas varias vías: si finalmente no es seleccionado, podría disputar la Summer League de Las Vegas o regresar al baloncesto europeo para continuar su desarrollo, sin descartar la opción de la NBA G League.