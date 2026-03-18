El final de ciclo en la NCAA promete rumores y movimientos que podrían sacudir la Liga Endesa. El Real Madrid, siempre atento al futuro, como sucedió con Izan Almansa, podría apostar por uno de los prospects españoles más destacados de los últimos años del baloncesto universitario, un talento que además ya conoce a la perfección su cantera por su paso años atrás.

Baba Miller en el radar del Real Madrid

Localizar talento español sigue siendo prioridad para los equipos de la ACB, y varios jóvenes están terminando su etapa en la NCAA. Entre ellos destaca Baba Miller, que no participará en el March Madness y explorará su futuro en las próximas semanas. El Real Madrid, sin perder detalle, tiene al alero balear en su radar como posible refuerzo para el próximo verano.

Baba Miller comenzó su camino en la cantera del Real Madrid a los 12 años, integrándose en el Infantil B y pasando por varias categorías hasta dar el salto a la NCAA en 2022 después de finalizar su etapa junior, cuando aceptó la oferta de los Seminoles de Florida State. Así se convirtió en uno de los primeros españoles top de la cantera madridista en apostar por la aventura estadounidense.

Tras su etapa en Florida State, Baba Miller dio el salto en 2024 a los Owls de Florida Atlantic vía Transfer Portal, y para su último año en la NCAA firmó con los Bearcats de Cincinnati, donde protagonizó su mejor temporada universitaria: 13 puntos, 10,3 rebotes —uno de los mejores registros del país— y 3,7 asistencias. Ahora, la gran incógnita sobre su futuro pasa por conocer su interés en dar los primeros pasos como profesional.

El Real Madrid se perfila como una opción clara si Baba Miller decide regresar, según informa SergioBasket, ya sea en un escenario similar al de Izan Almansa, mediante cesión como ocurrió con Álvaro Cárdenas en Valencia Basket, o si opta por seguir persiguiendo el sueño de la NBA. La incertidumbre se mantendrá hasta el día del Draft, aunque todo indica que su nombre no estará entre los 60 picks; en ese caso, podría buscar un contrato two-way a través de la Summer League o decidir regresar a Europa.