Se espera que Hapoel Tel Aviv y Dubai Basketball sean dos de los grandes protagonistas del mercado de la Euroliga este verano, sobre todo por atacar fichajes con un alto poder económico. El conjunto de Dubai tendría muy avanzado el fichaje de Diakite desde Baskonia y, en el caso de Hapoel Tel Aviv, habría puesto el foco en un jugador del Real Madrid para reforzar la posición de ala-pívot, a pesar de que este cuenta con contrato en vigor hasta 2027.

Interés de Hapoel Tel Aviv por Chuma Okeke

En las últimas semanas han surgido rumores sobre una posible salida de Mario Hezonja —aunque no se espera que termine produciéndose—, junto a distintos movimientos que el Real Madrid estaría valorando para reforzar la plantilla de Sergio Scariolo. Sin embargo, en las últimas horas ha aparecido un nuevo foco informativo desde Israel, ya que Tomer Givati señala que el Hapoel Tel Aviv tendría entre sus objetivos de mercado la incorporación de Chuma Okeke.

El ala-pívot de Atlanta, que se formó en los Auburn Tigers, llegó al Real Madrid el pasado 30 de julio procedente de la NBA, firmando un contrato por dos temporadas. Por ello, una hipotética salida de Okeke solo se produciría mediante el pago de su cláusula de rescisión. Mientras tanto, el club blanco tiene como gran prioridad en este mercado la renovación de Trey Lyles, lo que deja en el aire cuál será su postura ante el interés del Hapoel Tel Aviv por hacerse con los servicios del interior.

En su estreno en la Euroliga, Chuma Okeke ha registrado promedios de 5,8 puntos y 4 rebotes, cifras que ascienden ligeramente hasta los 6,7 puntos y 4 rebotes en la Liga Endesa. Su rendimiento ha sido algo irregular por momentos, y no se descarta que, ante el interés del Hapoel Tel Aviv, ambas partes puedan abrir conversaciones para valorar una posible salida del jugador estadounidense.

¿Revolución en Hapoel Tel Aviv?

El Real Madrid domina la serie de cuartos de final de la Euroliga frente al Hapoel Tel Aviv por 2-0. En estos dos primeros partidos, Okeke ha tenido una participación media de 18 minutos. Por su parte, Hapoel está firmando una destacada actuación en su debut en la competición, alcanzando los cuartos de final. Sin embargo, todo apunta a que durante el próximo verano el club buscará reforzar su plantilla con el objetivo de dar un salto de calidad y consolidarse como un serio aspirante a la Final Four.