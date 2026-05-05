Los adjetivos para la escandalosa actuación de Mario Hezonja se acaban. El Real Madrid Baloncesto se medía a uno de los mejores equipos de toda la Liga Endesa ACB y lo hacía sin varios pilares. Los de Sergio Scariolo dejaron un partido para el recuerdo, incluso sin Campazzo y Tavares. Sin embargo, los playoffs de la Euroliga regresan.

La proeza de la estrella del Real Madrid Baloncesto deja un dato incómodo

Si hay algo que ha dejado titulares esta temporada en el Real Madrid Baloncesto es el Excel de Sergio Scariolo. El control de cargas ha sido tema recurrente de conversación, con detractores y adeptos. El conjunto blanco ya tenía la primera plaza del campeonato nacional casi asegurada, aunque con la victoria se certificó. Por ello, algunos se preguntan si la minutada de Mario Hezonja en su exhibición puede pesarle en los playoffs Euroliga.

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Mario Hezonja dejó 52 de valoración con 40 puntos. Sin embargo, el dato ‘escondido’ fueron los 30 minutos que el croata tuvo que estar sobre la pista. El Real Madrid Baloncesto está a una victoria en los playoffs Euroliga de toda una Final Four. Tres victorias seguidas en Euroleague para alzar el título de campeones continentales. Eso sí, la exigencia es máxima, partido un martes, a las 18:00, fuera de casa y con un Hapoel Tel Aviv que no ha jugado competición nacional entre medias.

Mario Hezonja podría ganar peso con la ausencia de Edy Tavares en los playoffs Euroliga

En el mismo momento de la lesión de Edy Tavares todas las miradas fueron hacia Usman Garuba y Alex Len. La rotación de cincos ha sido uno de los quebraderos de cabeza más grandes del Real Madrid Baloncesto. El center español ha dejado chispazos, mientras que el ucraniano no acaba de despegar. Sin embargo, la solución a esta importante ausencia en los playoffs Euroliga podría pasar por Mario Hezonja.

Hay dos motivos para pensar que la baja de Edy Tavares podría hacer crecer a Mario Hezonja. El primero, una cuestión de rotación. La mala dinámica que arrastra Alex Len puede llevar a Trey Lyles al ‘falso’ cinco. Además, con ello, se podría castigar por fuera a un Dan Oturu que está dando muchos problemas, además de alejarlo de la zona de ayudas. El segundo motivo es que se despeja la zona para el juego de poste bajo del croata. La estrella del Real Madrid Baloncesto podría llevar al rincón en estos playoffs Euroliga a jugadores como Elijah Bryant, mucho menos dominantes en la pintura.