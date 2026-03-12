Los Michigan Wolverines de Aday Mara se perfilan como uno de los grandes candidatos a levantar el título de la NCAA dentro de menos de un mes en Indianápolis. El equipo espera ahora rival para la final del torneo de la Big Ten Conference tras firmar un impresionante balance de 29-2. El domingo conocerán también a su oponente para la primera ronda del March Madness, el gran escaparate del baloncesto universitario estadounidense. En ese escenario, Mara apunta a convertirse en uno de los focos de atención, seguido de cerca por rivales, aficionados y ojeadores de la NBA.

Aday Mara nombrado Jugador defensivo del año de la Big Ten

Mucho se ha hablado y escrito de la notable evolución de Aday Mara y de lo bien que le ha sentado su cambio de UCLA a los Michigan Wolverines en su tercera temporada NCAA. Dejar atrás el sistema de Mick Cronin para convertirse en una pieza clave dentro del engranaje que dirige Dusty May ha resultado un movimiento decisivo.

Pero todo lo que ha construido esta temporada el internacional español apunta en la misma dirección: crecimiento constante y cada vez más impacto. Su nombre no deja de escalar posiciones en las previsiones como posible elección de primera ronda del NBA Draft del próximo mes de junio.

A la espera de lo que pueda suceder en el NCAA March Madness, Aday Mara ha firmado una temporada de consolidación en su primer curso como titular indiscutible. El pívot español fue reconocido como Jugador Defensivo del Año en la potente Big Ten Conference, un premio otorgado por votación de los propios entrenadores de la conferencia. Mara cerró la fase regular con 11,3 puntos, siete rebotes y 2,4 asistencias por partido, acompañado de un impresionante 67,3% en tiros de campo. A ello sumó 2,6 tapones por encuentro, una cifra que lo situó como quinto mejor taponador de toda la temporada en la NCAA.

Más allá de su impacto como taponador y de la intimidación que genera en la pintura, Aday Mara también ha destacado por su lectura del juego defensivo, especialmente en las ayudas. El pívot español ha promediado 4,8 rebotes defensivos por partido, consolidándose como una pieza clave en el cierre del aro. Su físico y su envergadura han sido recursos que Dusty May ha explotado durante toda la temporada para construir distintas variantes defensivas. En ese contexto, Mara se ha convertido en un elemento fundamental para la solidez atrás de los Wolverines, uno de los rasgos que han marcado su campaña.

Mara añade rango de tiro exterior antes del salto a la NBA

Es cierto que Aday Mara no ha utilizado el tiro de tres puntos como un recurso habitual en su juego, pero empieza a perfilarse como una posible amenaza futura de cara a su salto a la NBA. En muchas de las sesiones de entrenamiento de los Michigan Wolverines se ha podido ver al pívot aragonés trabajando ese lanzamiento, con la idea de incorporarlo progresivamente a su repertorio ofensivo.

A ello se suman sus interesantes movimientos cerca del aro, un sólido tiro de media distancia y su notable visión de juego, cualidades que amplían su impacto ofensivo y que apuntan a un perfil cada vez más completo.