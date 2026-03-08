La fase regular del baloncesto universitario masculino de la NCAA entra en su recta final y el horizonte del NCAA March Madness 2026 ya se dibuja en el calendario. Con la locura de marzo a la vuelta de la esquina, el baloncesto español podría hacer historia: por primera vez, un jugador español (Aday Mara o Mario Saint-Supéry) tiene opciones reales de levantar el título el 6 de abril en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, tomando el relevo de los Florida Gators, campeones en 2025 tras imponerse en la ciudad de San Antonio.

Las fechas claves del March Madness de NCAA 2026

Antes del inicio del NCAA March Madness, todas las conferencias del baloncesto universitario disputarán sus torneos de conferencia, en los que se decidirán los primeros billetes directos para el torneo final. La primera en arrancar será la West Coast Conference el 5 de marzo, mientras que cinco días después comenzarán también los torneos de las grandes conferencias como la Big Ten Conference, la Big 12 Conference y la Atlantic Coast Conference.

Una vez decididos los campeones, el domingo 15 de marzo se repartirán los últimos billetes durante el Selection Sunday, cuando el comité de la NCAA completará el cuadro del torneo, viendo la posibilidad de vislumbrar a Baba Miller en lo que sería su primer March Madness. La competición arrancará oficialmente con la First Four, los días 17 y 18 de marzo, en la University of Dayton Arena de la University of Dayton, en Dayton.

Esa ronda del First Four otorgará los últimos billetes para completar el cuadro definitivo, que arrancará con la primera ronda del NCAA March Madness el jueves 19 de marzo. A partir de ahí comenzará el camino hacia la Final Four, programada para el 4 de abril.

En la edición de 2026 participarán 68 equipos. De ellos, 31 lograrán su clasificación automática tras proclamarse campeones de los torneos de sus respectivas conferencias, mientras que los 37 restantes recibirán invitaciones concedidas por el Comité de Selección de la NCAA durante el tradicional Selection Sunday. Ese mismo día, el comité también definirá el orden de los cabezas de serie del 1 al 68, completando así el cuadro final del torneo.

Todo el calendario del March Madness