La cuenta atrás para el March Madness del baloncesto universitario ya comenzó, y varios jugadores españoles de la NCAA luchan por asegurarse un billete al gran baile, soñando incluso con un pase a la Final Four de abril en el imponente estadio de los Indianapolis Colts. Mientras tanto, Aday Mara y sus Wolverines continúan cimentando una temporada casi perfecta, y su victoria ante Minnesota les permitió asegurar el primer gran objetivo de la campaña.

Aday Mara gana participación al March Madness de la potente Big 10

En el baloncesto masculino de Division I, hay 32 conferencias, algunas de gran prestigio por albergar programas top de la NCAA. Obtener el título de una conferencia como la Big Ten garantiza un lugar en el March Madness, y Aday Mara junto a sus Wolverines lo están a punto de conseguir tras imponerse a Minnesota 77-67 en el Crisler Center de Ann Arbor. Mara, consolidado como center titular, sumó 10 puntos y 5 rebotes en la victoria.

Con el título de 2026 casi conseguido, Michigan alcanzaría los 16 campeonatos, dejando atrás el último logrado en 2021. Tras la victoria ante Minnesota, el entrenador en jefe de los Wolverines señaló que está bien que el equipo disfrute un poco del logro… pero solo un poco. Porque sus aspiraciones van mucho más allá de alcanzar la mitad de un objetivo; el equipo apunta aún más alto y no piensa detenerse aquí.

El baloncesto de Michigan continúa firmando el mejor inicio de temporada regular en la historia del programa con balance de 26-2 general y 16-1 en la Big Ten. Ahora, solo necesitan ganar uno de los tres partidos que les restan para tomar el control total de la conferencia y asegurarse el campeonato directo. El calendario los lleva primero a Illinois el viernes, luego a Iowa, y finalmente de regreso a casa para medirse ante su gran rival, Michigan State el 8 de marzo. Después, el foco se pondrá en los torneos de la Big Ten y la NCAA.

Tándem de lujo entre Aday Mara y Yaxel Lendeborg

Gracias al Transfer Portal de NCAA, Michigan y Dusty May incorporaron a dos jugadores clave como Aday Mara y Yaxel Lendeborg, piezas indispensables en el éxito de la temporada y que posicionan a los Wolverines como uno de los máximos favoritos para alzarse con el título de la NCAA en abril.

Junto a Mara, sobresale el senior Yaxel Lendeborg, de origen dominicano, que inició su etapa universitaria en Arizona Western, luego pasó por UAB y terminará su ciclo como uno de los mejores jugadores del equipo, con promedios de 14.2 puntos, 7.3 rebotes y 3.3 asistencias. Tanto su nombre como el de Aday Mara suenan como posibles selecciones de primera ronda en el Draft de la NBA.