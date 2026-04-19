Victory Onuetu ya ha decidido su próximo destino para afrontar su última temporada en la NCAA: dará el salto a un programa de primer nivel y competirá en una de las conferencias más exigentes del país, la Big Ten Conference. El jugador, formado en Alhaurín El Grande y con pasado en la cantera de Unicaja Málaga, ha optado por aceptar una oferta de gran peso tras firmar una destacada temporada en Hofstra Pride, donde elevó notablemente su nivel y llamó la atención de programas punteros.

Victory Onuetu rumbo hasta Wisconsin

Victory Onuetu aterrizará en la Big Ten Conference, una conferencia en la que ya compitieron la pasada temporada perfiles españoles como Álvaro Folgueiras o Aday Mara. El pívot, de 2,11 metros, firmó el curso anterior en Hofstra Pride unos promedios de 4,7 puntos y siete rebotes. Ahora se incorpora a los Wisconsin Badgers, dirigidos por un técnico consolidado como Greg Gard, con el objetivo de aportar presencia y profundidad en la pintura del programa.

Procedente del Transfer Portal —una ventana cada vez más extensa y con notable presencia española, con nombres como Álvaro Folgueiras o Raül Villar—, su llegada supone la segunda incorporación de Wisconsin Badgers a través de esta vía y la tercera en total para el programa. Los Badgers han reforzado su perímetro sumando, también desde el portal, al ex escolta de George Washington Colonials Trey Autry, junto al base australiano Owen Foxwell.

“Contar con Victory en nuestro programa supone un refuerzo de enorme valor para el equipo”, señaló el técnico de Wisconsin Badgers, Greg Gard, en un comunicado. “Es un jugador interior con un talento y un físico extraordinario, capaz de generar mucha presión en transición, ser una amenaza constante en situaciones de alley-oop en estático, proteger el aro con su capacidad de taponar y dominar el rebote con una intensidad incansable”.

Los Wisconsin Badgers, campeones de la NCAA en 1941, han logrado asentarse de nuevo en el March Madness —con presencia continua desde 2024—, aunque no alcanzan el Sweet Sixteen desde 2017. A lo largo de los años, el programa ha sido cuna de jugadores destacados como Micah Potter, Frank Kaminsky, Devin Harris, Michael Finley o Sam Dekker. En este contexto, Victory Onuetu llega con la ambición de hacerse un hueco en la rotación y cerrar de la mejor manera posible su etapa en la NCAA.

Sam Dekker: “Será un jugador con mucho impacto”

El que fuera ala-pívot reciente de Joventut Badalona, fue gran estrella del programa de Wisconsin y también escribió en su perfil de X sobre la llegada de Onuetu. “Formó parte del equipo de los entrenamientos de nuestro club (Penya)”, comentó Sam Dekker en un tweet. “Su potencial en bruto era descomunal. Desde muy joven ya destacaba por una fisicalidad que marcaba diferencias en la pista. Fue ilusionante verlo empezar a explotar ese talento antes de marcharse a Estados Unidos el año pasado. Y, más allá de eso, es un chico excelente: estoy convencido de que será un jugador de impacto como Wisconsin Badgers no ha tenido en mucho tiempo”.