En la Final Four femenina saltó la sorpresa, ya que las Bruins de UCLA Bruins, lideradas por Lauren Betts —nacida en Vitoria-Gasteiz— y Gabriela Jáquez, tumbaron a las Gamecocks de South Carolina Gamecocks en Phoenix. Ahora, toda la atención se traslada a Indianápolis, concretamente al Lucas Oil Stadium, escenario de la gran batalla entre Michigan Wolverines y UConn Huskies (madrugada del lunes al martes en horario de 2:50 en España). Un duelo con aroma histórico en el que Aday Mara buscará convertirse en el primer español en conquistar el título de la NCAA.

Las ofensivas y defensivas preparadas

La defensa de Michigan Wolverines es de élite, y Aday Mara es clave dentro del sistema de Dusty May casi desde el inicio de curso. En la semifinal limitaron a la potente Arizona a 73 puntos, y en el Elite 8 dejaron a Tennessee Volunteers en apenas 62.

Cuando se trata de preparar partidos en dos días, pocos superan a Dan Hurley. En un encuentro de 40 minutos, una estrategia arriesgada puede ser definitiva: si sorprendes a un equipo con algo para lo que no está preparado, no podrá ajustarse hasta el medio tiempo… y ahí puede terminar su temporada.

En sus últimos 10 partidos, los de Michigan han registrado un récord de 9-1, promediando 84,4 puntos, 35,4 rebotes, 18,1 asistencias, 4,4 robos y 6,5 tapones por encuentro, con un 50,9% de acierto en tiros de campo, mientras que sus rivales han promediado 72,4 puntos. Por su parte, los Huskies tienen un récord de 8-2, con un promedio de 71,1 puntos, 32,3 rebotes, 17,1 asistencias, 6,8 robos y 3,9 tapones por partido, acertando el 44,2% de sus tiros, mientras que sus oponentes han anotado en promedio 65,1 puntos.

Tarris Reed Jr. vs Aday Mara

Se perfila como uno de los grandes duelos de la final de la NCAA, con la atención centrada en quién se llevará la victoria en este enfrentamiento individual. Tarris Reed promedia 14,8 puntos y 8,8 rebotes, dejando actuaciones espectaculares en el March Madness, como su doble-doble ante Illinois Fighting Illini con 17 puntos y 11 rebotes. Por su parte, Aday Mara busca seguir haciendo historia y llega a la última batalla de la temporada 2025-26 tras firmar su mejor partido ante Arizona: 26 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones. La clave estará en la pintura, la lucha por cada rebote, el plan de juego en situaciones de bloqueo directo y la defensa individual en el interior.

Yaxel Lendeborg y Alex Karaban quieren liderar

Michigan busca romper su mala racha de 1-6 en finales de la NCAA, mientras que UConn Huskies persigue la perfección con la intención de firmar un récord de 7-0 en el National Championship game. Sin embargo, los Huskies podrían verse afectados por la ausencia de su base Solo Ball, lesionado, mientras que Lendeborg estará disponible para Dusty May tras recuperarse de una torcedura de tobillo sufrida ante Arizona hace dos días.

Lendeborg acaparará buena parte de las miradas en lo que será su último partido en la NCAA, tras su paso por los UAB Blazers y su llegada a Michigan en esta última temporada. El alero de origen dominicano, con rumbo asegurado a la NBA, promedia 15 puntos y 7 rebotes, y ha firmado actuaciones destacadas en el March Madness, como los 27 puntos ante los Volunteers o los 23 ante Alabama Crimson Tide.

En el bando contrario, Alex Karaban busca cerrar su etapa en UConn con un tercer título de la NCAA, sumándose a los logrados en 2023 y 2024. Actuando como la extensión en la cancha de las ideas de Dan Hurley, Karaban promedia en esta última temporada 13 puntos y 5 rebotes, sabiendo que después llegará la duda de saber si es escogido en segunda ronda del Draft de la NBA de junio.