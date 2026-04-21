Las canteras de los clubes europeos llevan años sufriendo un notable éxodo rumbo a la NCAA, incluso de jugadores que ya habían debutado con el primer equipo y sumado minutos en Euroliga. El atractivo económico del baloncesto universitario estadounidense y la posibilidad de proyectarse hacia la NBA empujan a muchos a dar el salto, aun siendo conscientes de que la adaptación y el rendimiento inicial no siempre garantizan un camino sencillo.

Sidi Gueye decide salir de Arizona

El pívot senegalés llegó a la cantera del Real Madrid Baloncesto en el verano de 2021 y pronto empezó a destacar desde su etapa cadete. En 2022 dio el salto al filial, compitiendo en Liga EBA —actual Tercera FEB—, donde continuó su progresión. Su crecimiento culminó el 20 de octubre de 2024, cuando debutó con el primer equipo a las órdenes de Chus Mateo en un partido ante el Bàsquet Girona. Apenas cuatro días después, llegó su estreno en Euroliga frente a Estrella Roja.

En aquella misma temporada, Sidi Gueye, aún en edad júnior, disputó cuatro encuentros de Liga Endesa y otros tres en Euroliga, antes de tomar una decisión clave en su carrera: dar el salto al baloncesto universitario estadounidense. El 30 de abril de 2025, el jugador optó por aceptar una de las múltiples propuestas de la NCAA, comprometiéndose con los Arizona Wildcats para continuar su desarrollo en Estados Unidos.

Sin embargo, su temporada como freshman en una universidad de alto nivel como la de Arizona Wildcats ha sido irregular. Sidi Gueye ha participado en 26 encuentros, aunque con un rol muy limitado, promediando apenas 3,4 minutos por partido. Su mayor presencia en pista llegó ante BYU Cougars, equipo en el que milita AJ Dybantsa, donde alcanzó los 10 minutos, su techo de la temporada. En el resto de partidos, sus apariciones fueron siempre inferiores, mientras que su mejor actuación en anotación se produjo frente a Kansas State Wildcats, con un total de 5 puntos.

El canterano del Real Madrid aterriza en Santa Clara

Era previsible que Sidi Gueye optara por un cambio de rumbo vía Transfer Portal para buscar mayor continuidad y minutos, abandonando la opción de Arizona Wildcats de cara a su segunda temporada en la NCAA. Según informa DraftExpress, el jugador ha aceptado la propuesta de Santa Clara Broncos, donde pasará a formar parte del equipo dirigido por el histórico Herb Sendek.



Gueye llega a una universidad con una notable tradición de talento, por donde pasaron jugadores como Jalen Williams, Kurt Rambis y, especialmente, Steve Nash, quien brilló en Santa Clara Broncos entre 1992 y 1996. En su etapa en Arizona Wildcats, el interior senegalés acumuló 33 puntos, 20 rebotes, ocho tapones, cinco asistencias y dos robos en 26 partidos, cifras que reflejan su impacto en momentos puntuales. Ahora, se espera que pueda convertirse en una pieza importante dentro del sistema de Santa Clara en la West Coast Conference, una universidad que este año regresó al March Madness tras tres décadas de ausencia.