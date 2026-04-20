Uno de los grandes objetivos del Real Madrid Baloncesto de cara a la próxima offseason será reforzar el puesto de escolta con un jugador de primer nivel, capaz de rendir desde el primer momento pero también con proyección de futuro. La idea pasa por encontrar un perfil que combine juventud, capacidad anotadora y cierta experiencia competitiva. En ese escenario, el gran nombre marcado en rojo es el de Nadir Hifi, actualmente en Paris Basketball, cuyo contrato finaliza este verano y todo apunta a que abandonará la Ville Lumière en busca de un nuevo desafío.

Un gran obstáculo amenaza al Real Madrid

A sus 23 años, Nadir Hifi se ha consolidado como una de las grandes sensaciones de la Euroliga. El escolta está firmando una temporada sobresaliente, con promedios de 19 puntos, 2,3 rebotes y 3,8 asistencias, cifras que mejoran notablemente las registradas en su debut en la máxima competición continental. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y ya figura en la agenda de varios de los principales clubes europeos, entre ellos el Real Madrid Baloncesto, que sigue muy de cerca su situación de cara al próximo mercado.

Desde las oficinas del Real Madrid Baloncesto consideran a Nadir Hifi como el perfil ideal para reforzar el puesto de escolta dentro de su sistema. De hecho, en las últimas semanas ha cobrado fuerza el rumor de un posible preacuerdo por tres temporadas entre ambas partes. Sin embargo, el joven talento de Estrasburgo ha agitado el escenario tras una entrevista concedida a Le Parisien, en la que ha dejado entrever cuál es su gran sueño, abriendo así nuevas incógnitas sobre su futuro.

El segundo máximo anotador de la fase regular de la Euroliga ha dejado clara su hoja de ruta. Nadir Hifi aseguró que su gran sueño pasa por dar el salto a la NBA y, a día de hoy, no contempla otras alternativas de cara a la temporada 2026-27. “No es un secreto, me siento listo. Espero poder encontrar una oportunidad ya este verano en la NBA. Ya no puedo declararme para el Draft, pero espero encontrar un contrato como free agent”, reconoció el jugador.

Un escenario que, en estos momentos, enfría seriamente la posibilidad de que continúe en Europa y, por tanto, complica su posible llegada al Real Madrid Baloncesto.

Nadir Hifi tiene gran cartel en Euroliga

El propio Nadir Hifi también se refirió al interés que despierta en la Euroliga, aunque dejó claro que su prioridad no ha cambiado: “Soy consciente de que también tengo mucho mercado en Euroliga, pero en cualquier caso, por el momento, la única opción es la NBA”, explicó.

El escolta, además, hizo balance de su temporada, reconociendo su crecimiento individual, pero manteniendo cierta autocrítica: se trata de su mejor año a nivel personal, aunque considera que todavía tiene margen de mejora y que no todo ha sido perfecto. “Estoy satisfecho desde el punto de vista personal, menos a nivel de equipo”, concluyó.