Lo peor del deporte son las lesiones y bien lo saben recientemente en el Real Madrid Baloncesto. Una plaga de bajas asola la pintura madridista. Sin embargo, especialmente preocupante ha sido la de Usman Garuba. El de Azuqueca de Henares ha sufrido una rotura del tendón de Aquiles. Uno de los nombres del mercado en clave blanco, Vincent Poirier podría tener el mismo sino.

El complejo futuro del ex del Real Madrid Baloncesto

Al igual que el Real Madrid Baloncesto está sumido en unos playoffs ACB, Vincent Poirier se encontraba pugnando por el título turco con Anadolu Efes. El center francés que tuvo encandilada a la afición madridista sufrió durante el primer partido de las finales frente a Fenerbahce una lesión preocupante. Aún no hay diagnóstico, pero las imágenes no son tranquilizadoras.

Las molestias en la parte trasera del pie en una caída sin torcedura a más de un aficionado del Real Madrid Baloncesto le han recordado a las de Usman Garuba. De confirmarse, no solo es un percance en el corto plazo para el jugador. Vincent Poirier finalizaba contrato el verano de 2027. Su percance llega en un momento de incertidumbre. Su última temporada con vínculo contractual podría ser fuera de las pistas, además, quedaría casi descartado un posible movimiento de mercado .

Vincent Poirier era uno de los nombres del mercado de fichajes

El Real Madrid Baloncesto lleva tiempo sin ser capaz de suplir el vacío que dejó el francés tras su marcha. Al igual que los blancos no han encontrado un suplente de garantías para Tavares, Vincent Poirier tampoco ha desplegado el nivel que un día demostró como madridista. En el verano previo a la finalización de su contrato y con las expectativas salariales más bajas, que fue lo que en su día le hizo salir, parecía un traspaso interesante que realizar en el mercado de fichajes.

La edad más avanzada y el cambio de caché tras temporadas más discretas, hacían que su regreso sonase fuerte en el Real Madrid Baloncesto. El buy-out podría no ser elevado ante la posibilidad de perderle gratis al siguiente curso y no estando en su culmen como jugador. No obstante, la lesión parece alejar esa posibilidad. Por el momento hay poca certidumbre. Por un lado, se tiene que confirmar el diagnóstico y por otro ver qué acaba sucediendo con la carrera de Vincent Poirier.