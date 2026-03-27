El Real Madrid Baloncesto parece tener puesto el pie en el acelerador y no estar dispuesto a levantarlo. Después de imponerse a Hapoel Tel Aviv en un partido que era una final por los puestos de cabeza, vencieron a Anadolue Efes. El equipo de Pablo Laso arrancó con fuerza, pero no pudo sostener el ritmo que marcaron posteriormente los de Pablo Laso.

Un partido Euroliga muy especial para los seguidores del Real Madrid Baloncesto

El crucial encuentro Euroliga ya comenzó con un momento especialmente emotivo, la ovación a una leyenda del Real Madrid Baloncesto como es Pablo Laso. El vitoriano lo ganó todo con el conjunto blanco y su polémica salida no ha empañado el afecto de sus seguidores. No fue el único que se ganó los aplausos del respetable. El interior francés Vincent Poirier también fue bien recibido. Seguro que ahora, en un momento de dudas con Len y Garuba, muchos echan en falta su presencia en segunda unidad.

⚪️No merecen menos



👏🏻 Aplausos en el Movistar Arena a Vincent Poirier y Pablo Laso, dos iconos que dejaron su huella pic.twitter.com/vXNKSoc5eH — Javier Molero (@JavierMoleroo) March 26, 2026

Varios fueron los jugadores de la actual plantilla del Real Madrid Baloncesto que trabajaron codo con codo con Pablo Laso. Sin embargo, no hay ninguno con la trayectoria de Sergio Llull. El escolta fue, posiblemente, la gran obra maestra del técnico vitoriano. Con él, dio el salto a superestrella y fue la imagen de un estilo ‘rock and roll’ de ritmo, verticalidad e inspiración. El duelo, además, permitió rememorar.

¡Pablo Laso saca la mejor cara de Sergio Llull hasta estando en frente!

El momento deportivo de Sergio Llull, como no puede ser de otra forma, ya no es el de aquellos años junto a Pablo Laso. La veterana estrella tiene un rol secundario, con días mejores y peores. Tanto es así que en algunos días ha llegado a ser criticado por su excesiva rotación pese a su rendimiento actual. Sin embargo, parece que el reencuentro Euroliga con la historia del Real Madrid Baloncesto ha sacado su mejor cara.

El partido de Sergio Llull frente a Pablo Laso dejó 8 puntos y 5 asistencias para 11 de valoración en 20 minutos de juego. Muchos podrán llegar a pensar que las cifras no son tan destacables, pero es que más allá de sus guarismos clásicos, su impacto en pista es la noticia. Con el ‘One Club Men’ del Real Madrid Baloncesto en pista, el equipo tuvo un +26 de parcial. Si se analizan las mejores parejas blancas del choque, en todas está el de Maón: Llull-Tavares, Llull-Deck y Llull-Facu. Además, su +/- contrasta con el del otro escolta español en rotación, Abalde, que acumuló un -15.