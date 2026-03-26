La Euroliga se acerca a su fase decisiva y la tensión se dispara en cada jornada. Los equipos luchan por asegurar su posición de privilegio de cara a los playoffs, y cada victoria o derrota puede cambiar por completo las expectativas de la temporada. Clubes como el Real Madrid, con un objetivo de ser campeón, miran cada detalle para poder aspirar a lo más alto y cumplir con las exigencias marcadas.

La calculadora de Scariolo en el Real Madrid con la Euroliga

A falta de cinco jornadas para el cierre de la temporada regular de la Euroliga, el Real Madrid busca asegurar su hueco entre los cuatro primeros de la clasificación para disfrutar del factor cancha en los playoffs. El equipo de Scariolo llega con varias ventajas en los averages frente a rivales importantes como Valencia Basket, AS Mónaco, Hapoel Tel Aviv y Barça Basket, aunque todavía deberá superar a Fenerbahce y Olympiacos en sus visitas para mantener la posición. Sus únicos descuidos han sido ante Zalgiris y Panathinaikos, que complican ligeramente sus cálculos.

El calendario final será exigente para los blancos: recibirán este jueves al Anadolu Efes, encadenarán tres partidos fuera de casa ante Baskonia, Olympiacos y Fenerbahce, y cerrarán la fase regular recibiendo al Estrella Roja en el Movistar Arena. Asegurar el factor cancha sigue siendo clave para aspirar a la Final Four, un objetivo que el Real Madrid mantiene siempre entre ceja y ceja.

Próximo rival del Real Madrid en Euroliga: el Anadolu Efes de Pablo Laso

El Real Madrid recibirá al Anadolu Efes en el Movistar Arena con la intención de mantener su impresionante racha en casa. Los blancos han ganado 16 de sus 17 encuentros en el pabellón, incluyendo 12 victorias consecutivas. Una nueva victoria ante los turcos les permitiría igualar en puntos al Olympiacos, que ocupa la segunda posición en la Euroliga.

El Anadolu Efes, aunque no esté en la lucha por los puestos de playoffs, sigue siendo un equipo de gran calidad y con tradición en la competición. Jugadores como Dozier, Weiler-Babb, Osmani, Loyd o Lee representan un desafío de alto nivel para los de Scariolo. En la primera vuelta, el Madrid ya se impuso en Estambul gracias a una gran segunda parte defensiva, liderado por los 22 puntos de Hezonja.

El regreso de Pablo Laso con Anadolu Efes en Euroliga

Pablo Laso dejó una huella imborrable en el Real Madrid, primero como jugador entre 1995 y 1998, conquistando la Recopa de Europa, y luego como entrenador desde 2011. Durante sus 11 años en el banquillo, dirigió 860 partidos, ganó 22 títulos —incluyendo 2 Euroligas, 6 Ligas y 6 Copas del Rey— y llevó al equipo a disputar 33 finales de 44 posibles, consolidándose como uno de los técnicos más laureados en la historia del club.