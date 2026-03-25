El análisis de Pablo Laso sobre el momento actual del Barça Basket y el Real Madrid ha reabierto el debate sobre qué está marcando la distancia entre ambos equipos esta temporada. Más allá de resultados puntuales, el técnico ha vuelto a poner el foco en un aspecto clave que ayuda a entender la dinámica reciente entre los dos grandes del baloncesto español.

Pablo Laso y la diferencia entre Barça Basket y Real Madrid

Tras caer contra el Barça Basket, Pablo Laso ha señalado la que para él es la principal diferencia actual entre el equipo azulgrana y el Real Madrid: “No es abismal, pero ahora mismo creo que el Real Madrid tiene más fondo de armario”. El técnico de Anadolu Efes ha recalcado que este hecho permite a los blancos rotar y afrontar la exigencia del calendario con más holgura en cuanto al descanso de sus jugadores.

Sin embargo, Pablo Laso también quiso dejar claro que esta diferencia no es definitiva a la hora de competir entre ambos ni insalvable, sino que es un factor puntual que puede inclinar los partidos. Mirando los enfrentamientos en los Clásicos de esta temporada, tanto en ACB como en Euroliga, la diferencia que define Laso —y sobre la que existe debate— parece una realidad más que evidente.

Datos que confirman lo dicho por Pablo Laso entre Barça Basket y Real Madrid

Las palabras de Pablo Laso se sostienen si se miran los números recientes entre el Real Madrid y el Barça Basket. El conjunto blanco ha ganado los últimos enfrentamientos directos de la temporada (cinco Clásicos entre Liga, Euroliga y Supercopa) y encadena una racha aún más amplia si se suman los duelos del curso anterior. Además, en Liga Endesa la diferencia es muy clara: el Real Madrid lidera la tabla con un balance cercano al 22-4, mientras que el Barça Basket está mucho más abajo, en torno al 15-11, una distancia de hasta siete victorias.

Ese dato no es menor, ya que iguala la mayor diferencia histórica entre ambos a estas alturas de la ACB. Esta superioridad en la clasificación refuerza la idea del “fondo de armario”: el Real Madrid mantiene el nivel pese a la acumulación de partidos, mientras que el Barça Basket ha sido mucho más irregular.