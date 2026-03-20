El mercado de fichajes es uno de los temas más candetes de la Euroliga. Con varios equipos ya con sus opciones disipadas para pelear por títulos este año, comienza la rumorología. Uno de ellos, Anadolu Efes, ya sin opciones de play-in. Mientras tanto, varias estrellas de la Eurocup como Daron Russel, Malachi Flynn o Jared Harper, en el punto de mira.

Pablo Laso y la primera piedra del proyecto Euroliga

Ya es de sobra conocido el poder económico de Anadolu Efes. A pesar de contar con bastantes estrellas en el roster, su temporada está siendo bastante mala. En parte por ello, a mitad de curso firmaron a Pablo Laso. El técnico español seguirá la próxima campaña y este verano tendrá la oportunidad de confeccionar un plantel que se ajuste a su juego. Uno de los primeros nombres, Malachi Flynn.

Una de las noticias más sonadas en el mercado de fichajes Euroliga es la posibilidad de que Malachi Flynn firme por Anadolu Efes. El insider Euroleague Matteo Andreani ha afirmado que el cuadro otomano le tendría entre sus principales objetivos. La necesidad de dar un giro al rendimiento y un proyecto interesante con Pablo Laso al frente puede hacer que los turcos se rasquen el bolsillo.

¿Por qué Malachi Flynn?

La esencia de Anadolu Efes y de Pablo Laso parecía estar hecha para que acabaran uniendo sus caminos. Los turcos siempre han priorizado el talento individual. Esto se hace valer en su confección de plantilla y en su elección de entrenadores. Este curso no están congeniando, pero el verano será el primer mercado de fichajes Euroliga del técnico en Turquía. Si por algo se caracteriza el juego del vitoriano es por la gestión de jugadores de inspiración, con Llull como su obra culmen. Malachi Flynn encaja muy bien en ese perfil, pero hay más.

Shane Larkin just being Shane Larkin👀@AnadoluEfesSK is up with less than 30 seconds to go⏰#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/UZAfKuzbOc — EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2025

El ocaso de una era en Anadolu Efes parece estar haciéndose valer. Shane Larkin y Rodrigue Beaubois no son los jugadores determinantes de antaño. Las llegadas en el mercado de fichajes no están rindiendo mal, pero lejos del techo de la Euroliga. Saben Lee, Jordan Loyd o Dozier no alcanzan a los títulos. En este sentido, Malachi Flynn es una nueva apuesta de jugador cuyo techo esté a la altura que Pablo Laso necesita para alcanzar la zona noble de la tabla.