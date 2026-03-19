Se anticipa otra temporada baja movida en la Euroliga, con equipos en busca de perfiles diferenciales, especialmente combos de backcourt que combinen anotación y visión de juego. Para su Anadolu Efes, Pablo Laso tiene un objetivo muy claro: fichar a un jugador que cumpla ambos requisitos, según informa Matteo Andreani.

Malachi Flynn es el objetivo de Anadolu Efes

Desde que asumió como entrenador de Anadolu Efes el 13 de diciembre de 2025, Pablo Laso ha vivido meses irregulares en la entidad turca. Pero todo apunta a que contará con plenos poderes para moldear la plantilla a su estilo… y en ese plan aparece la posibilidad de incorporar a un base de la talla de Malachi Flynn.

Efes se enfrenta a una reconstrucción importante de su plantilla, y Malachi Flynn surge como un candidato ideal para reforzar el perímetro. Natural de Tacoma y formado en la Universidad Estatal de Washington y en San Diego State, Flynn puede actuar tanto de base como de escolta. Lo demostró durante su etapa en la NBA, donde disputó 223 partidos defendiendo los colores de Toronto Raptors, New York Knicks, Detroit Pistons y Charlotte Hornets.

Tras su paso por la NBA G League, Flynn decidió dar el salto a Europa. Aunque se habló de su posible llegada a la Euroliga, acabó firmando con Bahçesehir en la liga turca, donde ha brillado en la Eurocup promediando 17.7 puntos, 4.2 rebotes y 4 asistencias, cifras similares a las registradas en la competición doméstica tras 21 partidos. Ahora, podría mudarse dentro de Estambul, pasando del Sinan Erdem Dome al Basketball Development Center, la casa de Anadolu Efes.

Round 16 MVP goes to @BKBasketbol’s Malachi Flynn 👑



Dominating the floor with style and impact 👏#RoadToGreatness pic.twitter.com/WetQMpGwdw — BKT EuroCup (@EuroCup) January 29, 2026

Elección 29 del Draft de la NBA de 2020

Malachi Flynn fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA 2020, que lideró Anthony Edwards, ocupando la penúltima posición por delante de Desmond Bane. A pesar de su destacado paso por los Cougars y los Aztecs en la NCAA, nunca logró un impacto significativo en la NBA, dejando su mejor temporada como rookie con los Raptors, promediando 7.5 puntos, 2.5 rebotes y 3 asistencias por partido.