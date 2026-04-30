El mercado ACB nunca ha dejado de estar activo y, con el verano a la vuelta de la esquina, hay clubes que siguen planificando la próxima temporada con posibles fichajes, salidas y renvoaciones. No obstante, hay algunos equipos como Coviran Granada que están teniendo modificaciones importantes en la recta final del curso, con la permanencia en juego.

Covirán Granada se despide de Javan Johnson

El Covirán Granada ha hecho oficial la salida de Javan Johnson, quien deja el equipo tras haber disputado únicamente seis partidos en la ACB. El exterior estadounidense, que llegó como una apuesta en un momento de necesidad, no ha logrado adaptarse ni en el plano deportivo ni en el personal, lo que le ha llevado a solicitar su salida del club.

Con esta baja, el conjunto granadino afronta el tramo final de la temporada con cambios en la plantilla y varias preocupaciones físicas. Jugadores como Amar Alibegovic ya se han reincorporado a los entrenamientos, mientras que William Howard sigue siendo duda tras no poder ejercitarse con normalidad. Además, la salida de Johnson se suma a las ausencias por lesión, como la de Mehdy Ngouama, en un momento clave en el que el equipo busca asegurar la permanencia en la ACB.

Javan Johnson apunta a Israel tras dejar la ACB

El futuro de Javan Johnson apunta lejos de España y su próximo destino podría estar en Israel. El Hapoel Holon se ha interesado en los últimos días en el alero estadounidense para reforzar su rotación en este tramo final de curso. Según diversas fuentes israelíes, el club podría anunciar su fichaje próximamente tras su salida del Covirán Granada.

La operación beneficia a ambas partes: por un lado, el conjunto granadino libera una ficha de un jugador que apenas ha tenido impacto, con promedios de 3,1 puntos y 1,8 rebotes en seis partidos en la ACB; y, por otro, el equipo israelí sumaría un perfil físico que podría adaptarse mejor a su liga.

Calendario Coviran Granada en ACB