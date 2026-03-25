El duelo entre Barça Basket y Anadolu Efes era prácticamente una final para los azulgranas, y Xavi Pascual lo dejó claro en rueda de prensa. Lo mismo ocurrirá este viernes ante Estrella Roja en el Palau, correspondiente a la jornada 34 de Euroliga. La afición del Palau, protagonista desde el inicio con su aliento, no dudó sin embargo en pitar a Willy Hernangómez, uno de los jugadores más señalados por el rumbo de la sección.

Xavi Pascual: “El Palau es soberano”

De nuevo, Xavi Pascual lo primero que hizo tras el partido y victoria ante Efes fue agradecer a la afición del Palau, considerando que obtuvieron una primera victoria de los dos finales de Euroliga que vivirán esta semana -finalizará con el duelo de ACB del domingo en casa ante Unicaja-. Destacó el papel de Tornike Shengelia, de buscando referentes y la mejora en el porcentaje y acierto, pero también de ver al equipo nervioso en momentos.

🏀Les declaracions de Xavi Pascual sobre el partit d’avui:



“Moltes gràcies a l’afició, han estat espectaculars i ens han ajudat moltíssim”



“Hem aconseguit la primera final d’aquesta setmana. Divendres en tenim una altra”



💙❤️ pic.twitter.com/7oc2EBtQd0 — Barça Basket (@FCBbasket) March 24, 2026

También se detuvo y ofreció su opinión personal sobre los pitos del Palau Blaugrana a Willy Hernangómez. El center madrileño estuvo 9 minutos en pista para anotar 4 puntos y capturar dos rebotes, viendo sobre todo su participación durante la primera mitad ante Anadolu Efes.

Preguntado por esos pitos, Xavi Pascual dejó claro que el Palau es soberano y que todo el mundo es libre de expresar su opinión. Todos los jugadores deben dar un paso adelante y apretar los dientes matizó Pascual y considera que necesitan un Palau lleno ante Estrella Roja para sumar un triunfo vital para sus aspiraciones en Euroliga.

“No estamos dónde teníamos que estar”

A falta de cinco partidos para cerrar la fase regular de Euroliga, Xavi Pascual hizo un balance honesto del momento que atraviesa el Barça Basket. “No estamos donde deberíamos estar ni rendimos al nivel esperado por varias razones. La ausencia de Laprovittola se nota, y las derrotas acumuladas nos han pasado factura”, admitió el técnico azulgrana.

Pascual reconoció que al equipo le cuesta reencontrar su juego: “Nos está costando soltarnos y recuperar el nivel que mostrábamos antes. Sin embargo, cada victoria es un impulso importante para nosotros”. Con tres partidos aún por disputar en casa, el entrenador destacó la trascendencia del próximo compromiso: “El duelo del viernes ante Estrella Roja será prácticamente una final, porque nos enfrentamos a un rival directo y necesitamos los puntos para acercarnos a nuestros objetivos”.