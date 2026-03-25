El Real Madrid Baloncesto volvió a ganar en Euroliga. Los madridistas venciaron a Hapoel Tel Aviv en un encuentro marcado por una igualdad cuarto a cuarto, pero que dejó un cierto margen para los blancos. En el equipo de Sergio Scariolo destacaron varios nombres propios, Mario Hezonja, Theo Maledon y Facu Campazzo fueron los mejores del choque en el cuadro madrileño.

Los playmakers del Real Madrid Baloncesto comienzan a carburar

Las dudas con Facu Campazzo hace tiempo que se disiparon. Mientras el base argentino del Real Madrid Baloncesto se agranda en pista, Theo Maledon demuestra que no es un vaso comunicante del argentino. El encuentro del francés con 13 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias para 19 de valoración fue prueba del talento que atesora. A pesar de ello, Sergio Scariolo, al ser preguntado por su performance, dejó una de cal y otra de arena.

Sergio Scariolo valoró positivamente a Theo Maledon. Sin embargo, quiso hacer algo más que regalarle los oidos: “Tiene un gran futuro adelante, pero nosotros necesitamos que tenga un presente todos los días”. La idea expresada por el técnico del Real Madrid Baloncesto fue recurrente en su argumentario: “Todavía no tiene esa continuidad de rendimiento de un veterano, pero está esforzándose más atrás, trabajará en verano para mejorar el tiro…”. Eso sí, no todo fue exigencia, también hubo elogios.

Sergio Scariolo y Theo Maledon, un futuro prometedor en Euroliga

Si algo ha sabido potenciar Sergio Scariolo en su carrera son los perfiles de uno/dos creativos y con talento en bloqueo directo. Por ello, no extraña a nadie que Theo Maledon sea objeto de elogios: “Me gusta la valentía y el desparpajo con el que juega”. Como ya en su día hizo con Lorenzo Brown con España, las sinergias entre ambas piezas del Real Madrid Baloncesto puede catapultarles a otro nivel.

Sergio Scariolo sobre el crecimiento de Theo Maledon: “Tiene un gran futuro adelante, pero nosotros necesitamos que tenga un presente todos los días. En du primer año en un equipo como este, con la exigencia y ambición de este equipo, yo creo que lo ha digerido bien.

Todavía no… pic.twitter.com/1Tf7f0KOq4 — Javier Camello Muñoz (@JaviCamelloM) March 24, 2026

A pesar de que Theo Maledon ya fuera toda una estrella de la Euroliga, la realidad es que el contexto de ASVEL y el del Real Madrid Baloncesto tienen poco que ver. El francés viene de un conjunto en el que su protagonismo era total. Como jugador franquicia que era, la confianza en el juego y las oportunidades eran muchas. El cuadro blanco es un contexto de competencia feroz. En este sentido, Sergio Scariolo sabe de la dificultad que supone: “En su primer año en un equipo como este, con la exigencia y ambición de este equipo, yo creo que lo ha digerido bien“.