El Real Madrid Baloncesto vive un gran momento deportivo. Los blancos volvieron a ganar en Euroliga y la buena dinámica se afianza. Como es costumbre en competición europea, los tres extracomunitarios, Gaby Deck, Chuma Okeke y Trey Lyles, compartieron roster. De nuevo, el flamante fichaje de verano pide paso con su actuación.

El Real Madrid Baloncesto encuentra al mejor amigo del gigante caboverdiano

Encontrar las caidas de Edy Tavares es algo crucial para el devenir de la temporada. Además, incluso en días de baja anotación, su presencia defensiva es capaz de cambiar de cabo a rabo un partido. El duelo de Euroliga estuvo muy marcado por las cifras de Mario Hezonja. Sin embargo, Chuma Okeke volvió a demostrar que es una pieza que suma muchos intangibles. El partido era de una importancia máxima y su presencia no hizo más que sumar.

Chuma Okeke es un tres/cuatro con poca presencia cerca de canasta. Sus grandes cualidades son el tiro a pies quietos y el juego sin balón. Estas características liberan mucho la zona para el juego de pick and roll con Tavares, pero también para las situaciones de juego al poste bajo de Lyles o Hezonja. En defensa es el jugador de esa demarcación más móvil. Su agresividad sobre balón invita a muchos equipos a precipitarse y penetrar. Ahí, caen de nuevo en las fauces del caboverdiano del Real Madrid Baloncesto.

Chuma Okeke, una pieza crucial que podría cambiar de rol

El Real Madrid Baloncesto tiene en Chuma Okeke un jugador que se complementa de maravilla con Edy Tavares. De hecho, en el partido frente a Hapoel Tel Aviv de Euroliga los números son claros. Con ambos en pista el parcial es 44-30, +14, la dupla con mejor +/- del equipo. Esto no es casualidad, el contexto hace que un jugador, a priori, con características menos determinantes que Hezonja, Deck o Lyles acabe siendo mucho más orgánico al sistema.

De los extracomunitarios del Real Madrid Baloncesto mucho se ha hablado. A pesar de que parecía que Chuma Okeke podría cambiar su pasaporte, la realidad es que aún no han finalizado los trámites burocráticos. Si bien en Euroliga no hay problema, de continuar así, habría que ver si Scariolo no acaba decantándose por en nigeriano en ACB. Con Lyles siendo un ‘cromo repetido’ con Hezonja y Deck con problemas físicos, las buenas actuaciones de este jugador podrían catapultarle a la convocatoria en días grandes.