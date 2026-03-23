El Real Madrid Baloncesto venció al Barça Basket en un clásico ACB en el que los madridstas se mostraron muy superiores desde el inicio. El encuentro solo tuvo un color y la moral de sus aficionados está por los cielos. Sin embargo, la Euroliga no espera por nadie y poco más de 48h del final del choque tendrán que medirse a todo un Hapoel Tel Aviv.

Las cuentas por una Euroliga: Así está situado el Real Madrid Baloncesto

Actualmente el Real Madrid Baloncesto se encuentra 4º en Euroliga. Por delante, tres equipos: Fenerbahce, Olympiacos y su próximo rival, Hapoel Tel Aviv. Empatados con los de Sergio Scariolo también está Valencia Basket, a los que recientemente vencieron con average ganado incluido. La situación hace que el partido frente a los israelíes no sea un partido más.

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Hapoel Tel Aviv, a pesar de estar empatado a 20 victorias con Real Madrid Baloncesto y Valencia Basket en Euroliga, tiene un partido menos. Una victoria contra el cuadro de Israel supondría superarles en el casillero. Primero, porque supondría que los blancos tuvieran un triunfo más de forma inmediata. Y segundo, porque incluso recuperando el partido de menos, tendrían el average ganado, ya que ya actualmente tienen un +1 del choque de ida. Se la juegan en casa, que vienen sufriendo mucho menos.

¡Hapoel Tel Aviv es la primera final, pero hay más!

Cada partido tendrá una relevancia máxima para el Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, mientras que algunos de los encuentros le harán sumar una victoria, los encuentros contra rivales directos serán de valor doble. El triunfo que se sumaría y el que se le quitaría al rival hace que no todos los partidos tengan el mismo valor. En este sentido, al cuadro de Sergio Scariolo le quedan 6 duelos, pero 3 finales. Una recta final acuciante, el polémico Excel quizás cobre importancia.

La primera de las finales por la primera plaza en Euroliga es frente a Hapoel Tel Aviv, pero, por suerte o por desgracia, tendrá enfrentamiento directo con todos los equipos de la zona noble. El 7 de abril se medirá a Olympiacos en el Pireo y el 9 a Fenerbahce en el Ulker Sports Arena. Anadolu, Baskonia y Estrella Roja serán sus otros 3 rivales. Si bien este duelo directo puede parecer negativo, es toda una oportunidad de alcanzar la cabeza del casillero en las pocas jornadas que ya quedan de competición.