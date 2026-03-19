El Real Madrid Baloncesto es tercero en la Euroliga, un dato es sólido, incluso tranquilizador. Pero hay detrás de esta posición privilegiada una lectura menos cómoda que ha acompañado a los blancos durante la temporada: cuando ejerce de visitante pierde efectividad. Las tres derrotas recientes —todas fuera de casa— dibujan una tendencia que no se puede ignorar en plena pelea por los playoffs… y Kaunas es probablemente el peor lugar para comprobarlo.

Objetivo Playoffs Euroliga 2026: un tercer puesto que no permite relajación

La posición del Real Madrid en la tabla, cómodamente instalado en el TOP4 de la liga regular, refleja regularidad, pero no margen para relajarse. Con varios equipos agrupados en pocas victorias, cada jornada tiene un impacto directo en la configuración del playoff.

Zalgiris, séptimo con 17-14, no es un rival menor. Es un equipo que pelea por mantenerse en la zona de acceso a las eliminatorias y que convierte cada partido en casa en una batalla de máxima exigencia. La clasificación, más que proteger al Madrid, lo expone: cualquier tropiezo puede cambiar el escenario en cuestión de días.

Resultados recientes del Real Madrid: solidez en casa, dudas fuera

El balance reciente del conjunto blanco es positivo, pero no uniforme. En casa el equipo ha mostrado su mejor versión, con victorias contundentes ante rivales de nivel como Valencia, Virtus, Bayern, Mónaco, Milán o Barcelona. Sin embargo, fuera de casa la película cambia por completo. Derrotas ante rivales como Partizan, Panathinaikos o Paris han dejado una sensación recurrente durante toda la temporada: el Madrid compite, pero no llega a imponer su calidad, y en Euroliga, las concesiones al rival fuera de cada suele ser el primer paso hacia la derrota.

Zalgiris Kaunas: el escenario perfecto para poner a prueba al Madrid

Pocas pistas en Europa exigen tanto como la del Zalgirio Arena. El ambiente, la presión y la intensidad del equipo lituano cuando juega arropado por su público convierten cada partido en un ejercicio de resistencia y casi que de supervivencia para los rivales. ¿Quiere decir esto que Zalgiris en casa es infalible? No. Zalgiris propone partidos largos, físicos y de media pista, algo que es incómodo para el baloncesto moderno que hacen muchos equipos, y justo lo que se le atraganta a los de Sergio Scariolo esta temporada. Ahí va a estar la clave del partido: no se trata solo de jugar bien, sino de saber jugar incómodo.

Al ritmo que se marque en Kaunas: el partido que quiere cada equipo

El duelo en Kaunas es, ante todo, una batallas de ritmos. El Real Madrid Baloncesto necesita correr, encontrar espacios y jugar con fluidez ofensiva. Zalgiris Kaunas, en cambio, buscará justo lo contrario: bajar el partido al barro, reducir posesiones y obligar al Madrid a consumir muchos segundos en media pista. Ahí aparecerán los nombres propios. Facundo Campazzo y Theo Maledon para controlar el tempo y Walter Tavares para imponer presencia interior y atraer espacios para que Mario Hezonja y Trey Lyles hagan su magia. El equipo que marque el ritmo tendrá medio partido ganado.

Kaunas es un escenario que exige carácter, no solo talento. Ambiente, presión y exigencia máxima en cada posesión que obligará a Sergio Scariolo a exigirle el máximo a todas las piezas que ponga sobre el tablero. Algunos jugadores del Real Madrid no están dando un rendimiento óptimo en escenarios exigentes, a pesar de su calidad, es el momento de dar un paso adelante y demostrar si puede competir y ganar cuando el partido exige más intensidad que calidad.