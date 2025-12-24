La Euroliga es la joya de la corona del baloncesto europeo. Los mejores jugadores, los mejores entrenadores y los mejores ambientes se dan cita en una competición de altísimo nivel. El elevado rigor táctico mostrado por jugadores y entrenadores, sumado a las atmósferas que se generan en los pabellones, crea el cóctel ideal que permite al baloncesto europeo estar cada vez más cerca de la NBA. Los títulos individuales y colectivos son una buena vara de medir el rendimiento personal y del equipo, pero ¿cuáles son esos pabellones que llevan los partidos de baloncesto a otro nivel?

Belgrade Arena – Partizan Mozzart Bet Belgrade y Estrella Roja

El imponente Belgrade Arena, con capacidad para cerca de 18.000 espectadores, se convierte en el epicentro del baloncesto de élite en Belgrado cada vez que el Partizan Mozzart Bet disputa sus encuentros como local. El club serbio, histórico por su cantera y su estilo combativo, afronta esta temporada de Euroliga en una fase irregular: tras 17 jornadas suma 6 victorias y 11 derrotas, lo que lo sitúa en la parte baja de la tabla y en plena lucha por acceder a la zona de play-in, aunque con resultados dispares en sus últimos compromisos, que han incluido derrotas contundentes y victorias ajustadas. La intensidad de su afición en este pabellón sigue siendo una de las principales señas de identidad del equipo, pero también puede convertirse en un arma de doble filo. En los malos momentos, el Partizan está por encima de todos… excepto de una persona: Zeljko Obradovic.

Ready for Round Three at the Belgrade Arena 📢 pic.twitter.com/MLhTTvlak1 — EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2025

La misma arena monumental de Belgrado se transforma también en el bastión del Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade, eterno rival del Partizan y protagonista de duelos que paralizan la ciudad. El club rojo y blanco ha mostrado un balance más equilibrado que su vecino, con 10 victorias y 8 derrotas en la Euroliga 2025-26, situándose en la zona media de la tabla, con aspiraciones claras de pelear por el play-in e incluso de mirar más arriba si consigue encadenar una racha de resultados positivos. El ambiente en sus encuentros es una mezcla de tradición balcánica y devoción competitiva.

Telekom Center Athens – Panathinaikos AKTOR Athens

Más allá del nombre comercial, para el aficionado este recinto sigue siendo, sencillamente, el OAKA. El sobrenombre no es una cuestión sentimental, sino estructural: el pabellón forma parte del Olympic Athletic Center of Athens, el complejo olímpico levantado para los Juegos de 2004, y su denominación oficial ha ido cambiando al ritmo de los acuerdos de patrocinio. Sin embargo, ni los contratos de naming ni las marcas han conseguido desplazar una referencia que ya pertenece al lenguaje común del baloncesto europeo. En Atenas no se va al Telekom Center: se va al OAKA. Y eso, en términos de identidad, dice casi tanto como los títulos que allí se han ganado. Tiene capacidad para más de 18.000 aficionados. Esta temporada, el registro es de 12 victorias y 6 derrotas, confirmándolo así, un año más, como un aspirante claro al título.

Zalgirio Arena – Zalgiris Kaunas

En Kaunas, la Zalgirio Arena, capaz de acoger a alrededor de 15.400 aficionados, es mucho más que un estadio: es el corazón que late con fuerza por Zalgiris Kaunas. Este club lituano, símbolo nacional del baloncesto, atraviesa una Euroliga 2025-26 competitiva con un registro de 10 victorias y 8 derrotas, manteniéndose en la lucha por los puestos altos de la tabla y exhibiendo su característico estilo físico y colectivo. Allí, el baloncesto es lo más parecido a una religión. En los últimos años, el equipo ha sobrevivido con solvencia en una Euroliga cada vez más exigente. En la retina permanece el recuerdo de cuando un entrenador local los llevó hasta una Final Four. La historia de Saras Jasikevicius y la Zalgirio Arena aún no ha escrito su última página.

Peace and Friendship Stadium – Olympiacos Piraeus

Frente al mar, en El Pireo, el Peace and Friendship Stadium acoge a Olympiacos Piraeus, una de las escuadras con mayor tirón en Grecia y Europa. Con capacidad para más de 12.000 espectadores, este histórico recinto ha visto a los “rojiblancos” crecer hasta consolidarse en la élite continental. En la temporada 2025-26, Olympiacos presenta números sólidos, con 9 victorias y 7 derrotas, y un rendimiento competitivo que les mantiene en la mitad superior de la clasificación, luchando por asegurar su puesto entre los mejores de la fase regular y evitar complicaciones en el tramo final. Habituales también en los desplazamientos, la afición griega es conocida por su apoyo masivo. Los derbis contra Panathinaikos están marcados en rojo en el calendario europeo como una de las grandes citas.

The Peace and Friendship Stadium is a special place 😍🔴⚪️@Olympiacos_BC pic.twitter.com/qcOSgMLnKd — EuroLeague (@EuroLeague) May 3, 2024

Ulker Sports and Event Hall – Fenerbahçe Beko Istanbul

El moderno Ülker Sports and Event Hall, en Estambul, es la fortaleza del Fenerbahçe Beko Istanbul, una de las potencias turcas del baloncesto europeo. Últimamente, más misticismo pero superado en ambiente por la llegada del baloncesto Serbio. Con capacidad para unos 13.000 espectadores, este pabellón ha sido testigo de un Fenerbahçe sólido en la Euroliga 2025-26, firmando un balance de 10 victorias y 6 derrotas que lo coloca en la parte alta de la clasificación y con aspiraciones legítimas de pelear por un puesto de playoff directo. En las últimas décadas, Obradović, Itoudis y ahora Saras Jasikevičius han liderado el equipo, muestra clara de que siguen siendo un proyecto ganador.