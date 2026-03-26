Sylvain Francisco sigue siendo el candidato número uno para asumir el puesto de base del Barça Basket del futuro, según Xavi Pascual, que ya planifica la reconstrucción del roster azulgrana de cara a la próxima temporada. Pero su fichaje se presenta como uno de los más complicados: la NBA acecha, mientras un gigante de la Euroliga acelera con una oferta tentadora, según reporta Andrea Calzoni.

Pablo Laso y su Anadolu Efes acelera por Sylvain Francisco

El Barça Basket y el Panathinaikos habían señalado en rojo a Sylvain Francisco como su base titular para la temporada 2026-27. Sin embargo, en los últimos días ha irrumpido en la escena el Anadolu Efes, que también busca reforzarse, consciente de que deberá llevar a cabo una profunda renovación de su plantilla bajo la dirección de Pablo Laso, incorporando los jugadores que considere más adecuados para implementar y desarrollar su sistema.

El equipo turco ha presentado a Sylvain Francisco una oferta multianual, incluso superior a otras posibles propuestas, y el base francés deberá dar su respuesta una vez concluya la temporada de Euroliga y la liga lituana con el Zalgiris Kaunas. El jugador de Créteil promedia 17 puntos, 3 rebotes y 6,4 asistencias en 33 encuentros de Euroliga, mientras que en 16 partidos de la liga lituana sus cifras descienden a 9,3 puntos y 4,7 asistencias por encuentro.

Es uno de los principales nombres a seguir durante la próxima temporada baja de la Euroliga, consolidándose como uno de los mejores bases de la competición. Francisco llegó al Zalgiris el 1 de julio de 2024, tras su paso por Manresa, Peristeri y el FC Bayern, y en los últimos años ha sido habitual en las convocatorias del combinado internacional francés.

La NBA también lo tienen en el radar

Sylvain Francisco no pasó por la NCAA ni fue seleccionado en el Draft de la NBA de 2019, pero su constante evolución lo ha colocado en el radar de varias franquicias de la liga estadounidense. A sus 28 años, podría desempeñarse como segundo base, y la posibilidad de dar el salto a la NBA sigue abierta de cara a la temporada 2026-27.