En el deporte, existen jugadores cuya trayectoria se define no solo por su talento, sino por su fidelidad a un solo club. A estos deportistas se les conoce como one club men, un término que hace referencia a aquellos deportistas que desarrollan la práctica totalidad de su carrera profesional en un mismo equipo. Más allá de los logros individuales o colectivos, lo que distingue a un one club man es su compromiso, identificación y vínculo emocional con la institución. Aunque en el mundo del baloncesto es complicado encontrar ejemplos en la actualidad, en la ACB hay tres casos perfectos a comentar.

Sergio Llull: fidelidad absoluta al Real Madrid

Sergio Llull es el gran ejemplo de one club men en el baloncesto moderno, ya que ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el Real Madrid desde su llegada en 2007. En casi dos décadas, el base-escolta menorquín ha construido una trayectoria de fidelidad, convirtiéndose en capitán y en el jugador con más partidos en la historia de la entidad.

En cuanto a su palmarés y récords, Llull es el jugador con más títulos nacionales en la historia de España, con 25 trofeos (9 Ligas ACB, 7 Copas del Rey y 9 Supercopas), superando a mitos como Clifford Luyk y Rafael Rullán. Además, ostenta el récord de Ligas en la era ACB (9) y ha disputado 14 finales, otra cifra histórica. A nivel individual, fue MVP de la ACB, dos veces MVP de las finales y elegido en varias ocasiones en el mejor quinteto.

Alberto Díaz: ¿One club men de Unicaja?

Alberto Díaz representa una versión más matizada del concepto one club men, ya que, aunque tuvo pasos puntuales por Bilbao Basket y Baloncesto Fuenlabrada en la ACB, su carrera está profundamente ligada a Unicaja. Formado en su cantera y convertido en capitán, el base malagueño es una institución en el club y se ha convertido en un referente de entrega, defensa y compromiso.

Por eso, aunque no es un one club man “puro” como Llull, sí encarna ese espíritu de fidelidad y pertenencia, al haber desarrollado prácticamente toda su trayectoria y legado en el conjunto cajista.

Josep Puerto: futuro one club men del Valencia Basket

El concepto de one club men encuentra en Josep Puerto un ejemplo cada vez más sólido dentro del Valencia Basket. Formado en L’Alqueria y asentado en el primer equipo, el alero valenciano ha ido construyendo su carrera con la idea de quedarse y crecer en el club de su vida, acumulando ya cerca de una década en dinámica profesional y superando los 300 partidos.

Su renovación hasta 2027 acerca al jugador valenciano a convertirse en uno de esos mitos que han desarrollado toda su carrera deportiva en un mismo club.

Iconos one club men en la historia de ACB y NBA

Lalo García: leyenda eterna del CB Valladolid

El concepto de one club men tiene en Lalo García uno de sus ejemplos más puros en el baloncesto español, ya que desarrolló toda su carrera profesional en el CB Valladolid, donde jugó durante 13 temporadas sin vestir otra camiseta.

Convertido en mito de su ciudad, es el jugador más importante en la historia del club, líder en partidos (389), minutos y anotación, lo que le llevó a recibir el mayor reconocimiento posible: la retirada de su dorsal número 5.

NBA: dos ejemplos claros de one club men a lo largo de la historia

El concepto de one club men también existe en la NBA y tiene uno de sus máximos exponentes en Dirk Nowitzki, quien desarrolló toda su carrera en los Dallas Mavericks durante 21 temporadas (1998-2019). Datos clave: más de 30.000 puntos, 14 veces All-Star y MVP de la temporada 2006/07. Títulos: campeón de la NBA en 2011, liderando una histórica victoria ante los Miami Heat.

Otro caso icónico es el de Kobe Bryant con Los Los Angeles Lakers, donde jugó 20 temporadas (1996-2016). Datos clave: más de 30.000 puntos, partido de 81 puntos (segundo mejor registro histórico) y 18 selecciones al All-Star. Títulos: 5 anillos de la NBA y 1 MVP (2007/08).