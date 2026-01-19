El Toyota Center fue el teatro de un gran momento al término del encuentro ganado 119-110 por los Rockets ante los Pelicans. En la línea de tiros libres, a 15 segundos del final del partido, Kevin Durant superó oficialmente a Dirk Nowitzki en la clasificación de los mejores anotadores de la historia de la liga. Salido después bajo las ovaciones del público, ¡KD se encuentra ahora solo en sexto lugar, con 31,562 puntos en el contador!

The moment Kevin Durant passed Dirk Nowitzki for 6th all-time in scoring



The Easy Money Sniper has his eyes set on Michael Jordan at 5th

Dirk Nowitzki rinde homenaje a KD

Un logro que bien valía un homenaje justo después del partido, ¡aunque este proviniera de la leyenda de la franquicia “enemiga” de los Mavericks! El interior alemán comenzó su intervención en pantalla grande recordando su admiración ante lo que había hecho la singularidad de KD desde el inicio de su carrera, hasta el punto de haberse convertido en un atacante de referencia en la historia de este deporte.

“¡No estoy muy contento de verlo superarme! Más en serio, para mí, es uno de los tiradores más puros y fluidos que el baloncesto haya visto jamás. Un jugador de 2m10 con el verdadero juego de un escolta”, resumió. “Ya sea la paleta de tiro, saliendo del dribling, en desequilibrio… No hay realmente mucho que puedas hacer para detenerlo en uno contra uno. Siempre logra procurarse un buen tiro. Es simplemente que es tan talentoso, tan largo. Su carrera ha sido increíble de seguir. Como lo he dicho, es uno de los anotadores más puros que este juego haya visto jamás. Así que bravo KD, continúa así, ¡para intentar escalar todavía algunos lugares más!”

Paso de testigo… antes de Michael Jordan

A pesar de una velada difícil en el tiro (5/18), Kevin Durant tuvo con qué consolarse, entre sus 8 asistencias, la victoria y por supuesto este nuevo escalón que lo convierte en el sexto mejor anotador de la historia. Si los Rockets habían decidido marcar el golpe, es también porque la franquicia de Houston conocía el impacto que Dirk Nowitzki pudo tener en su carrera.

Legacy in motion 📈



Kevin Durant has officially moved to 6th overall on the @NBA All-Time Scoring list!@KDTrey5 | #AllFire pic.twitter.com/c8luXzKyMz — Houston Rockets (@HoustonRockets) January 19, 2026

“Significa mucho”, confirmó KD a su salida de la cancha. “Dirk es un jugador al que admiré, contra quien jugué. Lo miraba todos los días. Así que estoy agradecido de estar entre estos grandes jugadores. Y batir su récord en casa fue increíble, agradezco al público por haberme demostrado su amor desde las tribunas. Es una buena victoria, queremos continuar así, tenemos un gran partido por venir”.

Antes de Dirk Nowitzki, fue Wilt Chamberlain y sus 31,419 puntos quienes tuvieron que cederle el paso. “El respeto que obtienes de tus pares es lo más importante para mí. Por haber jugado contra él, haberlo diseccionado en video, e intentado robar algunos de sus trucos que hacía en el entrenamiento… Simplemente estoy agradecido de estar ahí con estos grandes jugadores. Dirk era uno de mis jugadores favoritos, fue un gran mensaje”, añadió. “Sexto mejor anotador de la historia, es una locura. Nunca pensé que llegaría hasta ahí. Debo continuar ahora”.

¿La próxima etapa para integrar el Top 5? ¡Michael Jordan y sus 32,292 puntos! Al ritmo actual del alero de 37 años, eso podría suceder en una treintena de partidos, y por lo tanto esta temporada…

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.