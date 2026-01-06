Kevin Durant tenía claramente un mensaje que hacer llegar a los Suns. Quedan 5.1 segundos por jugar entre Houston y Phoenix, los dos equipos están empatados, 97-97. “KD” obtiene el balón tras un saque. Con dos dribles a su derecha, se desplaza ante Royce O’Neale, con Devin Booker no muy lejos. Se eleva en triples y atraviesa el aro antes de celebrar con una sonrisa burlona y un gesto que parece significar: ‘Díganles que se vayan a casa’. Los Rockets se impusieron gracias a su estrella, especialmente motivada por este cartel contra su antiguo equipo.

Un tiro de la victoria con 1/11 en triples

Autor de un buen partido, pero torpe de lejos, Kevin Durant sin embargo no dudó ni un solo instante para cerrar los debates detrás del arco, aunque solo iba 1/11 hasta entonces. “Todos mis tiros de tres puntos parecían buenos cuando salían de mi mano”, reaccionó justo después del zumbador. “Algunos tocaron el fondo del aro. Pero me decía que iba a meter uno en algún momento. No paré de decir al equipo que iba a meter uno en algún momento. Por la gracia de Dios, fue el último”. El más importante, el de la victoria al término de un partido muy disputado.

Ante su ex, Kevin Durant no podía dejar pasar la ocasión de brillar. Y la última posesión casi pareció estar escrita de antemano, mientras que los Suns no presionaron demasiado a su antiguo jugador. “Sabía que ese tiro iba a entrar cuando salí del tiempo muerto”, asegura KD. “Sabía que con el sistema que había implementado el entrenador, iba a ser difícil para ellos lanzarse sobre mí y hacer una doble marca”.

“Lo ha hecho toda su carrera”, recordaba el entrenador Ime Udoka, reconocido. “Es en parte la razón por la que lo contratas, la eficacia que aporta para terminar los encuentros. Sabes que vas a tener un buen tiro, o que va a obtener un buen tiro para alguien más cuando los equipos adversarios lo aprietan de cerca. Es uno de los mejores para lograr eso, y de los mejores jugadores de la historia al final del partido. Cuando sale de pantalla y tiene una buena posición como esta, no hay nada que hacer para la defensa. Simplemente va a meter su tiro o no”.

“Sienta bien jugar contra un equipo que te echó”

“¿Significa más meter este tiro contra Phoenix? Muy claramente”, insiste Kevin Durant, pesando sus palabras. “Es un lugar que no quería dejar. No quiero exagerar, pero que te saquen de algún lugar… Tengo la sensación de que quisieron hacer de mí su chivo expiatorio para todos los problemas que teníamos como equipo la temporada pasada”.

Su trío con Devin Booker y Bradley Beal nunca tomó forma en los Suns, concluyendo la experiencia sin la menor serie de playoffs ganada en dos años y una undécima posición en el Oeste la temporada pasada. Relanzado sobre el tema, Kevin Durant clava el clavo. “Sienta bien jugar contra un equipo que te echó y te hizo cargar con la culpa de todos sus problemas. Y me dolió, porque di toda mi energía, mi amor y mi atención a los Suns y a Phoenix, y más globalmente a Arizona. Pero es negocio”.

“Cuando juegas contra un antiguo equipo, tienes un peso sobre los hombros”, prosigue. “No quieres que sea demasiado pesado y que interfiera con tu juego, o con tus compañeros. Pero en el fondo de tu cabeza, está ahí. Solo tengo amor por estos jugadores, pero quiero vencer a este equipo. Quiero mostrarles que todavía tengo en el tanque, aunque sea mayor. Todavía puedo jugar. Creo que cada jugador tiene este estado de ánimo cuando enfrenta a su antiguo equipo. No creo que sea malintencionado hacia él. Pero como competidor, quieres vencerlo, y hacerlo con un tiro de la victoria como ese…”

Clutch en más de un sentido

Este tiro guardará un sabor particular para Kevin Durant, pero no solo para él. “Le dije a Kevin que fue el mejor momento que viví como Rocket”, sonríe Amen Thompson en conferencia de prensa. El héroe de la noche, él, matiza: “Sí, sienta bien vencerlos y meter un tiro para la victoria, pero no es nada más. Es solo un instante. Es algo en lo que no pensaré más mañana”.

Kevin Durant on the MVP chants.



Queda que este “momento” pesa mucho en la clasificación: Houston necesitaba un éxito de referencia para alejarse de la zona play-in, y rechazar a su víctima de la noche, ahora relegada a 2.5 victorias. En Texas, Kevin Durant dice también haber encontrado una franquicia lista para recibirlo con los brazos abiertos después de la amargura del final en Phoenix.

“Ser abucheado aquí durante tantos años como adversario, sabes, sienta bien estar aquí y recibir amor”, se regocija. “Amo Houston. Amo Texas. Estoy agradecido de jugar para los Rockets”.

