La temporada regular en Liga Endesa ha finalizado. El Real Madrid Baloncesto cerró la fase con hasta cinco derrotas consecutivas, aunque con el primer puesto asegurado. Las bajas asolaron el plantel antes de estos playoffs ACB e Izan Almansa se quedó como único pívot disponible.

La promesa del Real Madrid Baloncesto apunta al ostracismo

Izan Almansa ha sido condecorado con un puesto en el mejor quinteto joven de la Liga Endesa. El joven español comparte espacio con Sergio de Larrea, Rafa Villar, Bassala Bagayoko y Michael Ruzic. Lo curioso con el jugador del Real Madrid Baloncesto es que en un momento en el que parecía haberle llegado la oportunidad, además en unos playoffs ACB, todo apunta a que no.

Esto ya es una realidad.

El futuro… 𝙔𝘼 𝙀𝙎𝙏𝘼́ 𝘼𝙌𝙐𝙄́, y ellos son el mejor ejemplo 💎



¡Este es el MEJOR QUINTETO JOVEN de la #LigaEndesa 2025-26!



⭐️ Sergio de Larrea

⭐️ Rafa Villar

⭐️ Izan Almansa

⭐️ Bassala Bagayoko

⭐️ Michael Ruzic pic.twitter.com/hkXMYkoAuL — Liga Endesa (@ACBCOM) May 31, 2026

A pesar de que el jugador del Real Madrid Baloncesto haya obtenido este reconocimiento, su presencia en los playoffs de Liga Endesa está verdaderamente en entredicho. Ya en la Final Four Euroliga no tuvo minutos frente a un Okeke, Deck y Lyles reconvertidos a cincos. Ahora, en Liga Endesa, que había tenido más presencia durante el curso, el fichaje de Yurtseven y la posible llegada de Sissoko amenazan su presencia.

La difícil situación de Izan Almansa

La joya del Real Madrid Baloncesto no ha tenido excesiva regularidad con el primer equipo. Más allá de minutos a cuentagotas en Liga Endesa, el protagonismo de Izan Almansa ha quedado más relegado al equipo U22, donde ya ha expresado su falta de interés por la liga. Parece complicado que tenga presencia en los playoffs ACB. A nivel competitivo parece no mejorar lo que hay y a largo plazo no es un activo.

✨ Izan Almansa, en el mejor quinteto joven de la Liga 2025/26 ✨ pic.twitter.com/0CYu2cd8vj — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 31, 2026

Los rumores de adiós de Izan Almansa han ido cogiendo fuerza. Con ello, el jugador se ha convertido en un activo que el Real Madrid Baloncesto no contempla a futuro. Actualmente, el plantel ha funcionado mejor con falsos cincos, que con él. Por ello, a pocos días del inicio de los playoffs ACB y los refuerzos que llegan a la pintura, uno de los mejores jóvenes de la Liga Endesa tiene pocos visos de participar.