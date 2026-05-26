El Real Madrid atraviesa un momento especialmente delicado en el apartado físico, con varias lesiones importantes que han afectado de forma directa a su rotación interior en el tramo decisivo de la temporada. Las bajas acumuladas en posiciones clave han obligado al cuerpo técnico a reajustar piezas constantemente, pero en las últimas horas hay una noticia que ha entrado como una liberación para Scariolo.

Alex Len podría volver en los playoffs de la ACB con el Real Madrid

La recuperación de Alex Len avanza mejor de lo esperado en el Real Madrid. El pívot ucraniano, que se lesionó en la fascia del pie izquierdo poco después del percance de Tavares en el primer partido del playoff de Euroliga, estaba inicialmente descartado para toda la fase final de la Liga Endesa. Sin embargo, su evolución ha sido positiva y el club ya no descarta que pueda reaparecer en semifinales si el equipo progresa.

Los primeros pronósticos situaban su vuelta, en el mejor de los casos, solo para una hipotética final, pero ahora el escenario ha cambiado. Con su presencia física en la pintura, Scariolo tiene un alivio en la rotación interior con su regreso. El ucraniano volvería en plena lucha por el título de la ACB.

Opciones que maneja el Real Madrid en la pintura a falta de un fichaje

El Real Madrid se ha vuelto a quedar sin margen en el juego interior tras la grave lesión de Usman Garuba, que estará alrededor de un año de baja por una rotura del tendón de Aquiles. A las ausencias de Tavares y Alex Len se suma otro golpe en la rotación de pívots, lo que deja a Sergio Scariolo con muy pocas opciones en la pintura de cara al inicio de los playoffs de la ACB.

En este escenario, el club ya se ha activado en el mercado pese a haber incorporado recientemente a Yurtseven. La idea es encontrar un interior más para reforzar la Liga Endesa y cubrir la falta de centímetros, con un perfil físico que pueda ayudar de inmediato en la rotación y sostener al equipo hasta el final del curso.

Números de Alex Len con el Real Madrid en ACB