El Real Madrid debe empezar a trabajar en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada tras una campaña muy exigente en la Euroliga, que ha terminado con derrota en la final contra Olympiacos. La dirección deportiva tiene situaicones contractuales a resolver, como el jugador más reforzado de las últimas semanas ante tantas bajas por lesión.

Trey Lyles se luce con el Real Madrid en la derrota en Euroliga

La noticia positiva de la derrota del Real Madrid en la Euroliga ante el Olympiacos es Trey Lyles, que protagonizó una actuación sobresaliente, siendo el gran motor ofensivo del equipo durante la primera mitad. El ala-pívot firmó 21 puntos al descanso con un espectacular 5 de 6 en triples, además de aportar 4 rebotes, 2 robos y 26 de valoración en solo 15 minutos, cifras que reflejan su enorme impacto.

Ante la falta de referentes interiores, Lyles asumió el rol de ‘cinco’, abriendo el campo con su tiro exterior y generando constantes problemas a la defensa del Olympiacos. Su influencia permitió al Real Madrid dominar muchos tramos del partido, obligando al conjunto griego a reajustar su defensa. Aunque su producción ofensiva descendió en la segunda parte, Lyles cerró el encuentro con 24 puntos y 8 rebotes, siendo el jugador más destacado del conjunto blanco.

El Real Madrid y la renovación de Trey Lyles

Tras esta Final Four de la Euroliga, el Real Madrid debe considerar prioritario cerrar la renovación de Trey Lyles, cuyo contrato finaliza el 30 de junio de 2026. Su rendimiento y su versatilidad le han convertido en una pieza clave del sistema de Scariolo, capaz de alternar posiciones interiores, abrir el campo con su tiro exterior y aportar equilibrio tanto en ataque como en defensa.

Sin embargo, su situación contractual ya ha despertado el interés de varios grandes equipos europeos y de posibles retornos a la NBA, lo que obliga al Real Madrid a moverse con rapidez. Lyles ha dejado entrever su deseo de continuidad, pero su renovación no será sencilla debido a las propuestas que pueda recibir en el mercado.

Estadísticas de Trey Lyles con el Real Madrid en Euroliga