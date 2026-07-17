¿Otro más? ¡Al Madrid le estan desvalijando!

El periodo de mercado del baloncesto europeo suele ser un tablero de ajedrez sumamente complejo, donde un solo peón que se mueve puede comprometer la estructura entera de un aspirante al título. Mientras los despachos de la Euroliga echan humo cerrando flecos de última hora, las miradas se centran con insistencia en la capital de España, donde el baile de nombres no da tregua. No es ningún secreto que mantener un bloque ganador exige esfuerzos titánicos y que los transatlánticos del continente están al acecho de cualquier mínimo resquicio para asestar un golpe de mano. La estabilidad de uno de los pilares más polivalentes del WiZink Center está bajo la lupa debido al fortísimo interés de un gigante turco.

Anadolu Efes va a por el motor de Chamartín: Gabriel Deck

La noticia ha saltado con fuerza en las últimas horas y ha encendido los debates entre la afición blanca: el Anadolu Efes Estambul está vigilando muy de cerca la situación del internacional argentino Gabriel Deck. Con un proyecto que busca recuperar el trono europeo de forma inmediata bajo las directrices de su dirección deportiva, el club turco ha identificado al alero santiagueño como la pieza de equilibrio ideal para su rotación interior y exterior. El ‘Tortu’, cuyo contrato con la entidad madridista se extiende hasta 2028, es un viejo anhelo en la capital turca por su capacidad única de generar ventajas jugando al poste bajo y su tremendo rigor defensivo. Anadolu Efes estaría dispuesto a ofrecerle un rol de protagonista absoluto y un salario neto que superaría las condiciones actuales que percibe en España.

El Anadolu Efes sigue de cerca a Gabriel Deck.

(Vía: @TheShot71).



No es seguro que vaya a seguir en el Real Madrid y aparte del equipo turco, hay otros clubes que estarían interesados en ficharle.



El jugador argentino (30 años; 1.98 metros) puede desempeñar las posiciones de… pic.twitter.com/1tXDQkhHMv — Daniel Bobadilla (@Danielbm200) July 16, 2026

El movimiento responde a la reestructuración profunda que está sufriendo el roster de Estambul, que necesita recuperar dureza física en el puesto de ‘tres’ y de ‘cuatro’ abierto. El Madrid se remite, como de costumbre en estos casos de piezas vitales, a las cláusulas de rescisión pertinentes, pero la tentación de un contrato económicamente superior en Turquía es real. Gabriel Deck representa ese perfil de jugador que no reclama balones pero que sostiene tácticamente a cualquier equipo con aspiraciones de Final Four.

El rompecabezas de Pedro Martínez: un vacío táctico imposible de rellenar

Perder a Deck supondría una herida de extrema gravedad para la rotación del Real Madrid en un mercado ya de por sí complejo. La polivalencia de Deck para emparejarse con aleros físicos en el perímetro o fajarse con pívots en la pintura ofrece una flexibilidad en los quintetos que pocos jugadores en todo el continente pueden igualar. La baja del argentino obligaría a la dirección deportiva blanca a buscar un sustituto de un perfil físico idéntico, una tipología de jugador que escasea de forma alarmante en el panorama europeo actual.

Un terremoto en la clase alta y el efecto dominó que paraliza la Euroliga

Si el Anadolu Efes consigue convencer al argentino para que emprenda una nueva aventura lejos de la ACB, la correlación de fuerzas en la Euroliga sufrirá un vuelco drástico a las puertas de la pretemporada. El club turco, que ha adolecido de solidez defensiva e intangibles en las últimas campañas tras el fin de la era Micic-Larkin, añadiría un ancla competitiva de primerísimo nivel. La incorporación de Deck dotaría a los de Estambul del carácter ganador necesario para volver a mirar de tú a tú a los grandes colosos del torneo.

Mientras tanto, en las oficinas se confía en que el fuerte arraigo del argentino en la capital española y su peso específico en el vestuario pesen más que los cantos de sirena otomanos. Las próximas semanas marcarán el devenir de una operación que mantiene en vilo al baloncesto europeo y que podría definir quién dominará las pinturas del viejo continente. El desenlace de este pulso entre Real Madrid y Estambul determinará la profundidad real de las plantillas que aspiran a levantar el título continental en mayo.