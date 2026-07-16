Baskonia pone el foco en dos cupos que ilusionan a Galbiati

Al margen del posible desembarco de Xevi Pujol en el Barça Basket durante el inicio del mes de agosto, Baskonia continúa planificando su plantilla. Con Alfredo Salazar y Juan Pedro Cazorla al frente de la dirección deportiva, el club vitoriano tiene en el radar a dos jugadores con condición de cupo de formación, un perfil especialmente cotizado en el mercado y clave para completar el roster de cara a la próxima temporada.

Baskonia se fija en un tándem de letones

Paolo Galbiati seguirá al frente de Kosner Baskonia después de conquistar la Copa en febrero y de superar los rumores que en las últimas semanas le situaban en la órbita del Barça Basket. Con su continuidad asegurada, el club vitoriano centra ahora sus esfuerzos en la construcción de la plantilla. En ese escenario aparecen dos nombres que ganan fuerza en los despachos: Roland Smits y Arturs Zagars, dos jugadores que encajan en el perfil buscado por la dirección deportiva para reforzar el proyecto gasteiztarra.

Arturs Zagars, formado en la cantera de la Penya y vinculado en los últimos días al club verd-i-negre, busca un destino que le permita competir en la Euroliga. En ese contexto, Baskonia emerge como una opción muy atractiva para reforzar una posición de base que el conjunto vitoriano deberá reconstruir casi por completo respecto a la pasada temporada. Con experiencia en la ACB, el internacional letón destaca por su capacidad para leer el juego, generar ventajas con balón y aportar un notable caudal ofensivo, cualidades que encajan en el perfil que busca la entidad azulgrana.

La otra alternativa que maneja Baskonia es Roland Smits. El ala-pívot letón, que también figura en la agenda del Barça Basket para reforzar la posición de cuatro, reúne varios de los atributos que más valora la dirección deportiva vitoriana. Su amenaza desde la línea de tres puntos, su experiencia al máximo nivel y su versatilidad convierten a Smits en un candidato muy atractivo para reforzar el juego interior del conjunto de Paolo Galbiati.

¿Salida de Kobi Simmons?

El mercado de fichajes en la Liga Endesa y la Euroliga está siendo uno de los más agitados de los últimos años, con movimientos inesperados y la sensación de que todavía quedan varias sorpresas por producirse. Durante la jornada del 15 de julio cobró fuerza el rumor de una posible salida de Facu Campazzo rumbo al Panathinaikos, un escenario que abrió de inmediato el debate sobre su posible relevo en el Real Madrid. Entre los nombres que aparecieron sobre la mesa figura el de Kobi Simmons, base de Baskonia, que pese a haber renovado recientemente su contrato hasta junio de 2028 reúne un perfil que encaja en lo que busca Pedro Martínez para la dirección del juego blanco.