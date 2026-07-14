Tras cerrar a Jean Montero, Olympiacos va a por un fichaje brutal desde la NBA

Solobasket elaboró su ranking de los fichajes oficiales más destacados de este mercado estival, con corte a mediados de julio, y situó a Jean Montero en lo más alto de la lista tras su sonado salto de Valencia Basket a Olympiacos. Sin embargo, el conjunto del Pireo no da por cerrada su plantilla y sigue decidido a construir un auténtico equipo de época en la Euroliga. Según informa Eurohoops, está muy cerca de cerrar la incorporación de un jugador procedente de los San Antonio Spurs, en otro movimiento que volvería a agitar el mercado europeo.

Olympiacos muy cerca de un objetivo pasado

Actual campeón de la Euroliga, Olympiacos no necesita acometer una gran revolución en su plantilla. Sin embargo, los pocos movimientos que pretende cerrar buscan elevar todavía más el nivel de un roster ya repleto de talento. En ese contexto vuelve a aparecer el nombre de David Jones García. El alero dominicano, compatriota de Jean Montero, ya estuvo en la agenda del conjunto de El Pireo el pasado verano y ahora vuelve a ganar fuerza como posible refuerzo.

Según las últimas informaciones, Olympiacos ha puesto sobre la mesa una oferta de dos temporadas y cerca de tres millones de dólares netos para convencer a David Jones García. Desde Estados Unidos aseguran que ya se ha producido una reunión entre los representantes del alero dominicano y el club de El Pireo, con las negociaciones muy avanzadas y un acuerdo que podría cerrarse en los próximos días.

A sus 24 años, Jones García disputó 11 encuentros con los San Antonio Spurs durante la temporada 2025-26, en los que firmó unos promedios de 2,9 puntos, 1,6 asistencias y 1,2 rebotes. Ahora, todo apunta a que está muy cerca de dar el salto a la Euroliga de la mano del vigente campeón.

Formado en las universidades de DePaul, St. John’s y Memphis, David Jones García nunca llegó a ser elegido en el Draft de la NBA. Aun así, consiguió hacerse un hueco en la liga con los San Antonio Spurs, aunque fue en la G League donde realmente explotó su talento. Tras pasar por Capitanes de Ciudad de México, Salt Lake City Stars y Austin Spurs, firmó unos espectaculares promedios de 26,3 puntos, 5,8 rebotes y 3,6 asistencias, cifras que despertaron el interés de varios clubes europeos y que ahora podrían llevarle a la Euroliga de la mano de Olympiacos.

¿Thomas Walkup a Dubai?

La posible incorporación de Jones García también va en paralelo al futuro de Thomas Walkup. El base internacional griego es uno de los grandes objetivos de Dubai Basketball, que quiere convertirlo en el director de juego de su ambicioso proyecto. Sin embargo, Olympiacos no facilitará su salida. Con contrato en vigor hasta 2027, un salario cercano a los 1,1 millones de euros netos por temporada y sin cláusula de rescisión, el club de El Pireo tiene el control absoluto de la operación y exige alrededor de tres millones de euros para dejarle marchar.