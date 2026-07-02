Olympiacos anuncia este fichaje TOP antes del bombazo con la estrella de Valencia Basket 

El mercado de fichajes de la Euroliga empieza a agitarse con movimientos importantes que pueden cambiar el equilibrio de poder de cara a la próxima temporada. Olympiacos se está consolidando como uno de los grandes protagonistas, reforzando su proyecto con incorporaciones de alto nivel, mientras que otros equipos como Valencia Basket se ven claramente perjudicados tras perder a piezas clave de su plantilla.

Olympiacos hace oficial el fichaje de Codi Miller-McIntyre

El Olympiacos ha reforzado su plantilla con la incorporación de Codi Miller-McIntyre, que ha firmado un contrato de tres temporadas, hasta junio de 2029. El base llega tras destacar en el Estrella Roja, consolidándose como uno de los directores de juego más completos de la Euroliga y uno de los nombres propios del mercado europeo.

En su última temporada, Miller-McIntyre ha firmado unos promedios de 12,6 puntos, 7,4 asistencias y 4,5 rebotes por partido en la Euroliga, además de aportar cerca de un robo por encuentro, cifras que reflejan su impacto en todas las facetas del juego. Su fichaje responde a la necesidad de Olympiacos de reforzar el perímetro de cara al próximo curso.

Jean Montero será el siguiente fichaje de Olympiacos

Tras el fichaje de Codi Miller-McIntyre, Olympiacos está muy cerca de anunciar la llegada de Jean Montero, en lo que apunta a ser una de las grandes operaciones del verano en la Euroliga. El base, que viene de brillar con Valencia Basket, ha alcanzado un acuerdo por varias temporadas —en torno a tres años— con un contrato cercano a los 3 millones de euros netos por campaña.

El base dominicano llega tras firmar unos números espectaculares en el tramo decisivo de la Liga Endesa con Valencia Basket, donde promedió cerca de 23,8 puntos y 5,5 asistencias por partido en las finales, además de superar los 30 de valoración media, lo que le valió el MVP. Su capacidad anotadora, velocidad y generación de juego lo convierten en una “bomba” de mercado para Olympiacos, que se lleva a la gran estrella del club taronja.

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