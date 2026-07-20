Fichajes Primera FEB: Fuenlabrada se refuerza con internacional con España y veteranía en Eurocup

Con el inicio de la pretemporada cada vez más cerca, los equipos de Primera FEB continúan perfilando sus plantillas con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al próximo curso. La dirección de juego está siendo una de las posiciones que más movimientos está registrando en el mercado, con varios clubes reforzándose con bases de experiencia como el caso de Flexicar Fuenlabrada.

Flexicar Fuenlabrada ficha a Javi López

El Flexicar Fuenlabrada ha reforzado la dirección de juego con la incorporación de Javi López para la temporada 2026/27. El base grancanario llega con una amplia experiencia tras disputar alrededor de 100 partidos en Primera FEB, además de acumular 20 encuentros en la Liga Endesa y 14 en la Eurocup durante su etapa en el Gran Canaria. Internacional con España en categorías inferiores, el canario compartirá la posición de base con Mateo Díaz en el nuevo proyecto madrileño.

Su fichaje llega después de superar una grave lesión de rodilla sufrida en 2025. Reapareció el pasado mes de febrero con el Cartagena y dejó buenas sensaciones en los 13 partidos que disputó, con unos promedios de 9 puntos, 2 rebotes y 4,2 asistencias en 24 minutos por encuentro.

El perfil de Javi López para el Flexicar Fuenlabrada en Primera FEB

Con la llegada de Javi López, el Flexicar Fuenlabrada incorpora un base con capacidad para organizar el juego, marcar el ritmo de los partidos y generar ventajas para sus compañeros. Su experiencia en distintas categorías, unida a su visión de juego y facilidad para repartir asistencias, le convierten en un perfil complementario al de Mateo Díaz, formando una pareja de directores con recursos para competir al máximo nivel en una categoría tan exigente como la Primera FEB.

La plantilla fuenlabreña continúa tomando forma con el objetivo de volver a luchar por las posiciones de privilegio e intentar el ascenso a la Liga Endesa. La combinación de jugadores con experiencia en la categoría y otros con margen de crecimiento permite al conjunto madrileño construir un bloque equilibrado, en el que la dirección de juego se perfila como una de sus principales fortalezas de cara a la temporada 2026/27.