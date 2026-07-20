De joya del Real Madrid Baloncesto a la NBA: Los motivos del Valencia Basket para lanzarse a por él

El Valencia Basket navega en un mercado de fichajes verdaderamente complejo para la entidad. Los taronjas han perdido numerosos jugadores importantes, también el propio técnico en dirección al Real Madrid Baloncesto. El actual campeón de la Liga Endesa ACB tendrá que renovarse o morir. Uno de los nombres propios del día en materia de traspasos es Eli Ndiaye.

El Valencia Basket se lanza, pero hay derecho de tanteo

La Liga Endesa ACB ha hecho oficial la oferta del Valencia Basket por Eli Ndiaye. El jugador que inició el pasado curso su periplo por la NBA podría regresar a España de la mano del conjunto taronja. Su paso por Atlanta no ha sido fructífero debido a las lesiones, incluso con un buen inicio. Por ello, hacía tiempo que su regreso a Europa estaba en el aire. Sin embargo, habrá que ver si el Real Madrid Baloncesto ejerce el derecho de tanteo e iguala la oferta. Los derechos del ala-pívot aún pertenecen al club blanco.

🧐 Valencia ha presentado una oferta formal en la ACB por Eli Ndiaye, sujeto a derecho de tanteo



El Madrid tiene ahora 5 días para igualar, aunque me sorprendería que lo hiciese, porque implicaría ofercerle formalmente un contrato y no creo que Eli entre en los planes del equipo pic.twitter.com/6L1nwUeNqw — Víctor Colmenarejo (@karusito83) July 20, 2026

El Valencia Basket viene de perder jugadores en esa posición. Uno de sus grandes baluartes, Jaime Pradilla, ha dejado un gran vacío en la posición de cuatro taronja. El español, que también puso rumbo al Real Madrid Baloncesto, no solo significa la pérdida de un puntal en lo competitivo, también de un cupo de las máximas garantías. La ‘etiqueta’ de basket formación siempre sobrevuela cualquier información de mercado de fichajes que irrumpe en la Liga Endesa ACB y es que Eli Ndiaye la ostenta.

El ex del Real Madrid Baloncesto, Eli Ndiaye, encaja como un guante en la filosofía taronja

Poco o nada tiene que ver baloncestísticamente Eli Ndiaye con Jaime Pradilla. Sin embargo, tanto el ex del Real Madrid Baloncesto, como su actual jugador ocupan la misma posición. Si bien el jugador proveniente de la NBA no es ese cuatro y medio, con gusto por el poste bajo, sí que tiene otras características que podrían irle muy bien al Valencia Basket. Un jugador físico, atlético y un interior que corre la pista.

Eli Ndiaye ocupó un rol en el Real Madrid Baloncesto de jugador ‘gasolina’. Su energía, agresividad y dinamismo funcionó muy bien en el club blanco. Si por algo se caracteriza el Valencia Basket es por el ritmo, la agresividad defensiva y las rotaciones cortas. A pesar del adiós de Pedro Martínez, la línea con Xavier Albert parece continuista. Su encaje, al menos sobre el papel, parece idóneo.