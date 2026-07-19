Canterano del Real Madrid abandona la NBA Summer League sin jugar y como posible fichaje de Baskonia

Baskonia sigue atento al mercado internacional y, especialmente, a las oportunidades que ofrece la NBA Summer League, una competición utilizada por muchos clubes europeos para detectar talento con proyección. El conjunto vitoriano busca perfiles jóvenes, físicos y versátiles que puedan encajar en su proyecto de Liga Endesa y Euroliga, analizando el posible fichaje de un canterano del Real Madrid que apunta a regresar al baloncesto europeo.

Eli Ndiaye se despide de la NBA Summer League

Eli Ndiaye ha cerrado su participación en la NBA Summer League con los Atlanta Hawks sin disputar el último encuentro, quedándose fuera de la rotación en la derrota ante los Washington Wizards. El canterano del Real Madrid ha participado únicamente en tres de los ocho partidos disputados por el equipo de Georgia entre los torneos de Salt Lake City y Las Vegas, dejando unos promedios de 3,3 puntos, 2,6 rebotes y 1 asistencia en 16 minutos por encuentro.

La falta de continuidad ha condicionado la valoración de su paso por la competición, aunque el ala-pívot de 22 años dejó buenas sensaciones especialmente en defensa y en acciones cerca del aro. Ndiaye llegaba a la Summer League tras superar una lesión de hombro que le mantuvo fuera desde diciembre, cuando militaba en los College Park Skyhawks de la G-League, donde estaba promediando 8,1 puntos, 6,9 rebotes y 1,4 asistencias antes del parón. Tras finalizar su etapa en Estados Unidos, todo apunta a su regreso al baloncesto europeo.

Baskonia, uno de los candidatos para el fichaje de Eli Ndiaye

Tal y como ha avanzado Encestando.es, Baskonia aparece como uno de los equipos interesados en hacerse con los servicios de Eli Ndiaye, un jugador que encaja en la filosofía del conjunto vitoriano por su juventud, físico y margen de crecimiento. El ala-pívot regresaría a la Liga Endesa y a la Euroliga después de su experiencia en Estados Unidos, donde no pudo consolidarse en la NBA.

El interés del Baskonia también responde a una necesidad de plantilla, ya que Ndiaye cumple con la condición de jugador de formación nacional y puede ayudar a equilibrar los cupos ACB. Sus derechos pertenecen al Real Madrid, que tendría la posibilidad de igualar cualquier oferta, por lo que la operación dependerá de las negociaciones entre clubes y de la decisión final del jugador.

Números de Eli Ndiaye en la G-League