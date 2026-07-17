Sergio De Larrea ilumina la Summer League de los Mavericks: 14 asistencias a tres del récord histórico

Aunque su acierto exterior sigue siendo su asignatura pendiente, el rookie español de los Mavericks iluminó de nuevo la Summer League con su visión de juego: 14 asistencias y 9 rebotes en la victoria de Dallas ante el Thunder.

En Las Vegas, el joven base no deja de ganar enteros. Y lo más importante es que empieza a generar una verdadera expectación en torno a su potencial.

«¡Sergio ha sido increíble! Cuando vemos lo que hizo con Valencia, sabíamos que había algo especial en él», reaccionó Dusty May, el nuevo técnico de Dallas, en Amazon Prime. «Va encontrando poco a poco su voz y aprende a dirigir a un equipo. Cuando gane fuerza física y estabilice su lanzamiento, tendrá un futuro muy brillante en la NBA.»

No. 25 overall pick Sergio De Larrea's double-double helped the Mavs surge to the win in NBA Summer League 🙌



16 PTS

12 AST (game-high)

2 3PM pic.twitter.com/wLvKvZ7xx4 — NBA (@NBA) July 14, 2026

A tres del récord de la Summer League

Como en sus salidas anteriores, De Larrea tardó en encontrar su ritmo ofensivo. Tras tres cuartos, solo había anotado dos puntos con un 1 de 6 en tiros y 0 de 4 en triples. Pero esa falta de acierto nunca le impidió controlar el tempo del partido.

Porque su verdadero terreno de expresión sigue siendo la creación. Pick-and-roll, transición o juego estático: independientemente de la situación, el base español encuentra regularmente el ángulo correcto para servir a sus compañeros, especialmente cerca del aro. Una cualidad especialmente prometedora si se piensa en las posibilidades de juego junto a Dereck Lively II, Daniel Gafford y, por supuesto, Cooper Flagg.

Una de sus mejores inspiraciones llegó en el tercer cuarto, con un alley-oop perfectamente medido para Tobi Lawal. Minutos después, encadenó un pase de lujo tras un «spin move» para Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, antes de volver a encontrarle en la línea de fondo para su 13ª asistencia.

Vamos a ver…



2 puntos

9 REBOTES

¡¡¡Y 14 ASISTENCIAS!!!



Este chico es especial: SERGIO DE LARREA 💫🤪 pic.twitter.com/Ceohf3yipF — NBASpain (@NBAspain) July 16, 2026

De Larrea terminó el partido con 14 asistencias, más de la mitad del total de Dallas y solo tres menos que el récord absoluto de la Summer League.

Las comparaciones con Ricky Rubio son inevitables

Su sentido del timing, su lectura de las defensas y la calidad de su toque de balón ya llaman la atención de todos. Las comparaciones con Ricky Rubio son, por tanto, inevitables.

Como su compatriota, De Larrea todavía tiene que estabilizar su lanzamiento exterior y demostrar que podrá resistir físicamente ante bases NBA más rápidos y más potentes. Pero su experiencia en la Euroliga y su capacidad para organizar el juego ya constituyen unas bases muy sólidas.

En Dallas, donde los objetivos aéreos no escasearán, su talento como pasador tiene todo lo necesario para hacer soñar a los aficionados.