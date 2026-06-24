¡Locura con Sergio de Larrea en el Draft NBA! Pero… ¿encaja realmente en los Mavericks?

La elección de Sergio de Larrea se daba prácticamente por hecha en el tramo final de la primera ronda del Draft NBA. Mientras AJ Dybantsa confirmaba los pronósticos al ser elegido con el número uno y Aday Mara ponía rumbo a Oklahoma City, hubo que esperar algo más para escuchar el nombre del base vallisoletano. Sin embargo, lo más llamativo llegó después: involucrado en dos traspasos consecutivos durante la noche del Draft, de Larrea acabó recalando en Dallas. La pregunta ahora es inevitable: ¿encaja en los nuevos Mavericks de Dusty May?

Sergio de Larrea pick 25 del Draft NBA

Sergio de Larrea fue primero elegido por Los Angeles Lakers en el pick 25 del Draft de la NBA, para ser luego enviado en un primer trade rumbo a New York Knicks, siendo traspasado de nuevo a Dallas Mavericks, franquicia que luchó por el internacional español y esperar contar con él de cara al curso 2026-27.

La operación terminó llevando a Sergio de Larrea a Dallas, donde se incorporará al proyecto liderado por Dusty May desde el banquillo y con Masai Ujiri al frente de las oficinas. A cambio, los New York Knicks recibieron la selección número 30 del Draft de la NBA de 2026 y dos futuras elecciones de segunda ronda.

El acuerdo definitivo quedó de la siguiente manera:

Lakers recibió a Cameron Carr de Baylor en el pick 24

Dallas Mavericks a Sergio de Larrea en el 25

Phoenix Suns se llevó a Koa Peat en el pick 30

New York Knciks: efectivo, dos selecciones de segunda ronda de Mavs y tres más de Suns

Los Dallas Mavericks fueron uno de los equipos más activos durante la primera jornada del Draft de la NBA 2026. Después de seleccionar a Morez Johnson Jr., interior procedente de Michigan, con la novena elección global, la franquicia texana volvió a mover ficha para incorporar al base español Sergio de Larrea, una de las jóvenes promesas internacionales con mayor proyección de su generación.

Sergio de Larrea y su rol en Dallas Mavericks

Los profundos cambios realizados por los Mavericks en los últimos días, con la llegada de figuras clave como Masai Ujiri a los despachos y Dusty May al banquillo, apuntan a una transformación importante del proyecto. La franquicia parece decidida a competir desde el primer día por un puesto en los Playoffs de la Conferencia Oeste.

Todavía existe incertidumbre sobre el futuro de veteranos como Kyrie Irving y Klay Thompson, cuyos nombres continúan apareciendo en distintos rumores de mercado. Lo que sí parece claro es que Sergio de Larrea aterrizará en un equipo que gira en torno a Cooper Flagg, acompañado por jóvenes piezas de valor como PJ Washington y Max Christie, dentro de un núcleo que busca consolidarse como uno de los más prometedores de la conferencia.

Los Dallas Mavericks necesitaban reforzar su backcourt y, cuando comenzaron a surgir rumores sobre una posible salida de su selección de primera ronda, el panorama parecía preocupante. Las elecciones de segunda ronda rara vez generan un impacto inmediato en la NBA, por lo que la agresividad mostrada por Masai Ujiri y Mike Schmitz para subir posiciones y apostar por un base con verdadero potencial resulta una decisión lógica y ambiciosa.

Tándem junto a Cooper Flagg

En medio de los cambios que experimentará la rotación exterior de Dallas, Sergio de Larrea aparece como un candidato ideal para asumir el rol de base suplente desde su temporada de novato, para crear un binomio de futuro junto a Cooper Flagg. Su experiencia en Valencia Basket, su capacidad para desempeñarse en varias posiciones del perímetro y su madurez competitiva le permiten llegar con opciones reales de ganarse minutos desde el primer día.

Por supuesto, de Larrea no es un proyecto exento de interrogantes en su llegada a la NBA. Su lanzamiento exterior todavía necesita desarrollo y no destaca por un físico especialmente explosivo. Sin embargo, sus virtudes compensan ampliamente esas carencias. En 2025 fue elegido MVP de la Supercopa de España y esta temporada recibió el reconocimiento como Mejor Jugador Joven de la Liga ACB, dos distinciones que reflejan su crecimiento y proyección. Con visión de juego, tamaño para la posición y una gran comprensión del baloncesto, reúne varias de las cualidades que los Mavericks buscaban para fortalecer su perímetro.

Españoles en primera ronda del Draft de la NBA