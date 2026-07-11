De entrenar al equipo a llevarse a uno de los pesos pesados del Valencia Basket

El mercado de fichajes del Valencia Basket viene estando marcado por las dificultades. Las salidas de baluartes no dejan de producirse. Jean Montero, Brancou Badio, Braxton Key… han dicho adiós. La desbandada no solo ha llevado a jugadores como Jean Montero, Brancou Badio, Braxton Key o Jaime Pradilla fuera de la entidad, también a parte del staff técnico. Pedro Martínez y Adrian Kovacs hicieron las maletas.

Valencia Basket ve como su ex entrenador se lleva a su center

Si la marcha de Jaime Pradilla de la mano de Pedro Martínez ha sido una noticia de mucho calado en la prensa especializada. El que fuera entrenador del Valencia Basket se llevó a una de las grandes referencias del equipo, además, siendo uno de los cupos mejor valorados del mercado. Sin embargo, no será el único integrante de la pintura taronja que salga de la mano de uno de los entrenadores del conjunto. Matt Costello dirá adiós y con contrato récord.

Matt Costello firma el contrato más alto de la historia de la B.LEAGUE japonesa para un debutante en la competición tras finalizar su etapa en el Valencia Basket.



Se decanta así por los Chiba Jets de Adrián Kovacs ante el interés de Pedro Martínez en llevarlo a Madrid. pic.twitter.com/Tw0e2AcWna — Sergio Llebrés (@llebres11) July 11, 2026

Matt Costello pondrá rumbo a la liga japonesa. Según ha informado el periodista Sergio Llebrés el pívot sudafricano pondrá rumbo a los Chiba Jets. El combinado japonés está actualmente dirigido por Adrian Kovacs, ex asistente de Pedro Martínez en Valencia Basket. Las informaciones hablan de un contrato record con el que el ex taronja acabaría siendo el jugador mejor pagado de la B. League.

Matt Costello, el adiós a una conexión letal

Pedro Martínez y Adrian Kovacs se han llevado a sus respectivos equipos a dos jugadores que conformaron en el Valencia Basket una dupla encomiable. El técnico taronja situando a un cinco con mucha tendencia a abrirse y un cuatro con alma de center, ambos con mucha movilidad, creó una estructura táctica verdaderamente difícl de frenar.

Jaime Pradilla demostró jornada tras jornada su talento jugando sin balón cerca de canasta. Continuaciones, cortes y rebotes ofensivos fueron sus armas. Matt Costello se convirtió en un complemento perfecto para abrir la pista y facilitar las penetraciones. Su buena mano vaciaba la pintura para que los jugadores con más tendencia a pisarla no se contraran tráfico. Sin duda, el Valencia Basket inicia una nueva andadura y habrá que ver cuáles son las bazas de Xavier Albert.