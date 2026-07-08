El Real Madrid pagó su cláusula y muchos ya se preguntan su encaje

El Real Madrid Baloncesto ha comenzado a coger velocidad en el mercado de fichajes. Tras cerrar la llegada de Pedro Martínez ha seguido remodelando el plantel. La llegada de Jaime Pradilla ha sido una de las noticias de los últimos días, sobre todo tras haber pagado un elevado montante. Muchos se imaginan cómo encaja con el técnico catalán después de esta temporada, pero también tendrá que aclimatarse a sus nuevos compañeros.

Jaime Pradilla, un perfil necesario para el Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes

El Real Madrid Baloncesto tiene una primera necesidad en el mercado de fichajes, los cupos. Con Garuba fuera por lesión, Almansa con pie y medio fuera y Mario Hezonja escuchando cantos de sirena, un refuerzo como Jaime Pradilla se convierte en trascendental. Sin embargo, más allá de eso, habrá que ver cómo encaja con el resto de sus compañeros y es que por perfil, es un molde de cuatro que no tenían.

Jaime Pradilla es un 4 con ‘alma’ de 5. Su juego sin balón, su lectura de continuaciones en bloqueo directo y su capacidad de percutir en el poste bajo le hacen un 4,5 de manual. De hecho, en el Valencia Basket ha funcionado muy bien con Matt Costello haciendo funciones contrapuestas a las que se presuponían. En este sentido, Tavares no responde a ese modelo y se tendrá que ver el encaje juntos. Eso sí, su reciente mejora en el tiro exterior puede ayudarle mucho a ser orgánico en el entramado Real Madrid Baloncesto.

Sigue con Pedro Martínez, pero… ¿Mismo rol que en el Valencia Basket?

Jaime Pradilla apunta a ser ese ala-pívot que un día el Real Madrid Baloncesto visualizó en Garuba y Almansa. Sin embargo, poco o nada tiene que ver el estilo de Sergio Scariolo con el de Pedro Martínez. El italiano ha venido funcionando con muchos cuatros abiertos: Hezonja, Deck, incluso Trey Lyles tenía cierta tendencia a jugar de cara. Sin embargo, el flamante fichaje blanco es otro perfil. Seguramente, hubiera sido una baza más que interesante el curso pasado en el momento de ‘epidemia’ en la pintura.

Está por ver qué rol le ofrece Pedro Martínez a Jaime Pradilla en el equipo. Lo que sí que está fuera de toda duda es que el último movimiento del Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes puede servir de cimientos para comenzar a implantar un estilo. Un interior con mucha presencia reboteadora y capacidad de conducir transiciones. Además, también incansable en el ofensivo, uno de los ABC del estilo del técnico catalán.