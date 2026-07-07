Mario Hezonja abre la puerta a su salida del Real Madrid y varios son los destinos posibles

Juan Carlos Sánchez tiene varios frentes abiertos tras oficializar la llegada de Pedro Martínez como nuevo entrenador del Real Madrid. A la posible incorporación de Timothé Luwawu-Cabarrot para reforzar el alero se suma ahora un asunto de mucho mayor calado: el futuro de Mario Hezonja. El croata amenaza con convertirse en el gran terremoto del verano blanco, con la puerta de salida entreabierta y varios destinos asomando ya en el horizonte.

Los posibles destinos de Mario Hezonja

3 – Hapoel Tel Aviv

Mario Hezonja tiene contrato con el Real Madrid hasta 2029, después de haber renovado por cinco temporadas, y acumula ya cuatro cursos en el conjunto blanco desde su llegada en 2022. Sin embargo, su futuro vuelve a estar en el centro de la escena. El Hapoel Tel Aviv estudia lanzar una oferta descomunal para convencer al alero croata y reunirlo con Vasilije Micic en un proyecto que aspira a pelear por todos los títulos.

Además, en el entorno de Hezonja siempre han pesado figuras como Sergio Scariolo y Sergio Rodríguez, por lo que la salida de ambos también podría empujar al balcánico a replantearse su continuidad y valorar un cambio de aires rumbo a un nuevo destino.

2 – Dubai Basketball

Xavi Pascual aún no ha sido anunciado de forma oficial como nuevo entrenador de Dubai Basketball, pero ya sabe que tendrá en sus manos un proyecto de muchos quilates. A nombres como Alpha Diallo o Mike James podría sumarse también una opción de mercado de enorme impacto como Mario Hezonja, un jugador que siempre ha tenido en gran estima al técnico catalán.

El club emiratí cuenta con el músculo económico suficiente para lanzarse a por su fichaje, aunque todo dependerá de la decisión del croata: seguir compitiendo en la Euroliga o volver a dar el salto hacia un nuevo desafío.

1 – NBA: Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers, Miami Heat

La vía que contemplan Mario Hezonja y su agente, Misko Raznatovic, pasa por un regreso a la NBA, tal y como ha informado Donatas Urbonas en BasketNews. El alero croata fue el número 5 del Draft de 2015 y llegó a disputar 335 partidos en la liga estadounidense entre 2015 y 2020, repartidos entre Orlando Magic, New York Knicks y Portland Trail Blazers.

Ahora, después de su paso por Panathinaikos, UNICS Kazan y Real Madrid, Hezonja valora seriamente cerrar su etapa en el conjunto blanco para emprender una nueva aventura en Estados Unidos. Allí podría encontrar un contrato importante, tanto en lo económico como en duración, en un mercado en el que franquicias como Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers o Miami Heat buscan perfiles de alero con tiro exterior fiable, físico y experiencia al más alto nivel.

Bonus Track: Barça Basket

Es una opción remota, casi utópica, pero Mario Hezonja conoce bien el Palau por su pasado en la cantera blaugrana antes de dar el salto a la NBA. Además, el Barça Basket necesita dar un golpe sobre la mesa en el mercado, todavía a la espera de definir quién ocupará su banquillo la próxima temporada.

En plena offseason, cualquier escenario sigue abierto, y lo que parece evidente a día de hoy es que el futuro del alero croata podría acabar lejos de la capital de España.